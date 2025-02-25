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  4. Yurt dışında denemediği meslek kalmadı, Yozgat'ta o işte karar kıldı! Onlara da tavsiye etti

Yurt dışında denemediği meslek kalmadı, Yozgat'ta o işte karar kıldı! Onlara da tavsiye etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
25.02.2025 12:14
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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Erkan Taştan yurtdışında farklı meslek deneyimlerinin ardından baba mesleği olan hayvancılığa döndü. Çobanlığı ve hayvan yetiştiriciliğini severek yaptığını söyleyen Taştan, hayvancılığa merakı olanlara bu işi tavsiye ettiğini belirtti.

Yurt dışında denemediği meslek kalmadı, Yozgat'ta o işte karar kıldı! Onlara da tavsiye etti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Şahnederesi Köyü’nde yaşayan Erkan Taştan, farklı iş kollarında, yurt dışında inşaatlarda çalışmasının ardından, memleketine dönüp baba mesleği olan hayvancılığı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 13 senedir baba mesleği olan küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan Taştan, çobanlığı ve hayvan yetiştiriciliğini severek yaptığını söyledi.

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Sevdikleri takdirde bu işi de yapabileceklerini ifade eden Taştan, küçükbaş hayvan yetiştirmenin zor yönleri ve püf noktalarına da değindi. Sabahın erken saatlerinde aç karnına doğum yapan hayvanların bakımının oldukça özen gerektirdiğini belirten Taştan, diğer keçileri de alarak dağa otlatmaya götürdüğünü ifade etti.

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"KAR YAĞIŞININ ÇOK OLMASI BU İŞİN EN ZOR YÖNÜ"

Keçileri otlatma işinin oldukça zor olduğunu söyleyen Taştan "2-3 saat hayvanları otlattıktan sonra geri getirip yem vereceğim. Doğumlar başladığı için dağda uzun süre duramıyorum. Dağa çıkıyoruz ama aşağı yukarı 1 metreye yakın kar yağdı. Bu işin zor yanı kar çok. Kar yağdıkça çöktü ve sertleşti. Dağdayken doğum yapan hayvan da olabilir. Şartlar zor ama bu işi yapıyorsan buna mecbursun. Karakeçiyi besliyorsanız bu işten kaçışınız yok" dedi.

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Kapalı alanda kalan hayvanların strese gireceğini söyleyen Taştan, "Hayvanların strese girmemesi lazım. Strese girerse yavru atar. Hayvanlar kendini sıkmasın diye günlük 2-3 saat dolaştırıyoruz. ‘Hayvanlara yazık değil mi?’ diye yorum yapanlar olabilir. İçeride durdukça stres yaparlar. Mecburen dışarı çıkarmamız lazım. Yavru olduğu zamandan beri bu iklime alışkınlar" şeklinde bilgi verdi.

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MERAKI OLANLARA TAVSİYE ETTİ

Hayvancılığa merakı olanlara bu işi tavsiye ettiğini belirten Taştan, isteyenlerin kaldığı yerin arazisine ve iklimine uygun hayvan yetiştirilebileceğini de cümlelerine ekledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Yozgat Hayvancılık meslek
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