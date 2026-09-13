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Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar

Fındık hasadının tamamlanmasının ardından kırım ve kavurma işlemleri hız kazanırken, üreticiler ürünlerini tüccara satmak yerine işleyerek değerlendirme eğilimine gittiği belirtildi. Özellikle fındık ezmesi ve paketli iç fındığa olan ilginin arttığı kaydedildi. Fındık kırma ve kavurma işi yapan işletme sahibi Mustafa Dereköylü "Fındığın randımanına ve cinsine göre yüzde 40'ın üzerinde, yüzde 100'e kadar kâr elde edilebiliyor. Fındığı randımanlı ise yüzde 200'le kâr edebilir" dedi.

Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar

Fındıkta hasat sezonunun tamamlanmasının ardından işletmelerde kırım, kavurma ve paketleme çalışmaları yoğunlaştı. Üreticiler ve gurbetçiler, topladıkları fındıkları işlenmek üzere tesislere getirirken, ürünler iç fındık ve fındık ezmesi başta olmak üzere farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar 1

Karadeniz'in en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta Ağustos ayında başlayan hasat işleminin ardından yapılan kurutma işlemi tamamlandı. Kimi üreticiler kurutma işleminin ardından fındığını tüccara satarken, kimi üreticiler ise tüketeceği fındığı yörede son yıllarda sayıları artan kırma ve kavurma işletmelerine getiriyor. Üreticiler fındığını kırılmış, kavrulmuş ve vakumlanmış paketlerde belli bir ücret karşılığı teslim alıyor.

Fındık işletmecileri, geçen yıla göre ticari amaçla getirilen fındık miktarında artış yaşandığını belirterek vatandaşların ürünlerini doğrudan tüccara satmak yerine işlettirerek iç piyasada değerlendirmeye başladığını belirtti.

Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar 2

TİCARİ AMAÇLA GELEN FINDIKLAR GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA DA ARTTI

Ortahisar ilçesinde Fındık kırma ve kavurma işi yapan işletme sahibi Mustafa Dereköylü, ticari amaçla gelen fındıklar geçen seneye göre daha da arttığını belirterek "Fındık, büyük bir çabayla toplandı, hasat edildi ve toplama süresi tamamlandı. Şimdi kırım ve kavurma işleri başladı, işlerimiz yoğunlaştı. Vatandaşlar fındıklarını getiriyorlar; kırıyoruz, kavuruyoruz, işliyoruz ve paketliyoruz. Fındık ezmesi yapıyoruz, hediyelik olarak götürüyorlar. Gurbetçiler daha ziyade iç fındık olarak evlerine götürüyorlar. Şu anda böyle bir hizmet sunuyoruz. Ticari amaçla gelen fındıklar geçen seneye göre daha da arttı. Vatandaş artık tüccara satmaktansa fındığını getiriyor, yarım kilogramlık veya bir kilogramlık fındık ezmesi yaptırıp iç piyasada satıyor. Fındığın randımanına ve cinsine göre yüzde 40'ın üzerinde, yüzde 100'e kadar kâr elde edilebiliyor. Fındığı randımanlı ise yüzde 200'le kâr edebilir. En kötü fındıkta bile yüzde 40 bir kâr var. Fındığını böyle bir tesiste işletip satarsa kâr etmesi yüzde yüz" dedi.

Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar 3

BU SENE FINDIK RANDIMANLI

Bu seneki fındığın randımanlı olduğunu ifade eden Dereköylü, "Bu sene mevsim biraz yağışlı gitti. Bütün hububatta olduğu gibi fındık da bundan etkilendi. Dolayısıyla hasatta 10-15 gün geri kaldık. Bu sene fındık randımanlı. Az oldu ama randımanlı oldu. Yüksek kesimlerde tatmin edici oldu, alçak kesimlerde biraz düşük. Fındığın kalitesi rakıma göre değişiyor. Deniz kenarlarında rakım düşük olduğu için randıman biraz düşük oluyor. Böcek olayı da var. Şu anda denize yakın yerlerde çok az kaldı ama böcek var. Yükseklerde yok. Yüksek yerlerde böcek olayı kesildi. Yüksek yerlerdekilerin randımanı da yağış fazla aldığı ve serin olduğu için yüksek oluyor. Yüksek kesimlerin fındıkları randımanlı. Biz de satılacak fındıkları genellikle yüksek rakımlı yerlerden tercih ederek alıp işleyip satıyoruz" diye konuştu.

Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar 4

FINDIĞI EMANET BIRAKMA DÖNEMİ BİTİYOR

Fındığı emanetçiye bırakma döneminin gerilediğine dikkat çeken Dereköylü, "Bu bir kerede bitmez, bu iş. Vatandaşın saklayacak, koyacak yeri yok ama bu iş yarı yarıya arttı. Yani emanetçiye fındık bırakma işi şu anda neredeyse yarı yarıya düştü. Emanet işi üç beş yıl içinde biter diye düşünüyorum. Vatandaş bilinçleniyor. Vatandaş kendi fındığını artık yaptırıp satmasını öğrendi. Satacak cesareti de bulduğu zaman emanet işi, tüccar işi biraz zayıflayacak" dedi.

Yüzde 200 kazandırıyor: Satmak yerine değerlendiriyorlar 5

"TÜRK FINDIĞININ KALİTESİNİ YAKALAYAMAZLAR"

Türk fındığının dünya genelinde kalitesiyle öne çıktığı belirten Dereköylü, "Türk fındığını dünya tescillemiş. Dünyada bir numara. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon-Ordu arasında yetişen fındık dünyanın hiçbir yerinde olmuyor. Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, dünyanın her yerinde fındık oluyor. Şili'ye bile fındık gitti. Ancak bizim coğrafyamızdaki fındığın kalitesini, lezzetini ve aromasını yakalayamazlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık kar
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