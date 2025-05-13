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Yüzde 600 zam yapılınca üretici tepki gösterdi! 'Kurt yediği ayazı unutmaz'

Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan ve Kütahyalı üreticiler, Kütahya Belediyesi tarafından belirlenen kurban pazarı padok fiyatlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, padok fiyatlarının herhangi bir iyileştirme ya da yatırım yapılmaksızın yüzde 600 oranında artırılarak 2 bin 100 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

Yüzde 600 zam yapılınca üretici tepki gösterdi! 'Kurt yediği ayazı unutmaz'

Kurban Bayramına kısa bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Üreticilerin yıl boyunca zorlu şartlarda kurbanlık hayvanlar yetiştirdiğine dikkat çeken Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan , "Üreticimiz iki yıl boyunca kar, kış, gece, gündüz demeden dağlarda kurbanlığını yetiştiriyor. Ancak bayrama üç gün kala pazarda kurban satmaya çalışıyor. Belediyemiz ise bu üç günlük hizmeti üreticiye çok görüyor" ifadelerini kullandı.

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Basın açıklamasında, pazar yerindeki yetersiz şartlara da değinildi. Üreticilerin betonda, teneke kovaların ve çuvalların üzerinde oturmak zorunda kaldığı, tuvaletlerin ise günlük olarak temizlenmediği vurgulandı. Başkan Atakan, "Böyle bir ortamda üreticiden bu kadar yüksek ücret talep edilmesi adil değildir" dedi.

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"BELEDİYE TİCARETHANE DEĞİLDİR"

Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede, kurban pazarının belediyeye maliyet oluşturduğu ve bu nedenle indirime gidilmeyeceğinin belirtildiğini aktaran Atakan, "Belediye sosyal bir hizmet kurumudur, ticarethane değil. Belediye Başkanımızı sosyal belediyecilik anlayışına davet ediyoruz" diye konuştu.
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Açıklamanın sonunda yer alan, "Kurt kışı elbet geçirir ama yediği ayazı unutmaz" ifadesi dikkat çekerken Atakan, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin unutulmayacağını vurguladı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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