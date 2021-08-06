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Yüzyıllardır yapılan geleneği devam ettiriyorlar! Dev kazanlarda kaynatıp kışa hazırlıyorlar

06.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak hem kışa hazırlık yapıyor hem de yüzyıllardır yapılan geleneği devam ettiriyorlar.

Yüzyıllardır yapılan geleneği devam ettiriyorlar! Dev kazanlarda kaynatıp kışa hazırlıyorlar

Fakıdağ köyünde buğday hasadının ardından buğday kazanları kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor.

Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"HEM İHTİYACIMIZI GÖRÜYOR HEM DE SATIŞ YAPIYORUZ"

Her yıl buğday kaynattıklarını söyleyen Hacı Yalnız, “Buğdayı kaynattık serdik kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra da değirmende öğüteceğiz.

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Hem kendi ihtiyacımızı karşılayacağız hem de satıp ev ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

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Galip Kaya ise “Buğdayı önce kaynatıyoruz kazanlara koyup. Ondan sonra suyunu süzdürüp yere seriyoruz.

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Sonra kurutup eleyip ayıklıyoruz, değirmene götürüyoruz ve çektiriyoruz. Bulgurumuzu kışa hazırlık için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği de sağlıyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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