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Zirai don bal üretimini de etkiledi! 'Yüzde 60'a varan kayıp'

22.04.2025 10:11
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Artvin'de Nisan ayı başında etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don, arıcılığı olumsuz etkiledi. Soğuklar nedeniyle çiçeklerin açamaması ve polen kaynaklarının azalması, kovanlardan çıkan arılarda büyük kayıplara yol açtı.

Zirai don bal üretimini de etkiledi! 'Yüzde 60'a varan kayıp'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, yaşanan soğuk hava nedeniyle ana arı ve yavru arılarda ciddi kayıplar yaşandığını belirtti. Durmuş, "Çiçekler soldu, meyve gözleri yandı. Arılar beslenemediği için kovan içindeki larvalar da üşüdü. Arılar adeta yeniden kışa dönmüş gibi oldu" dedi.

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YÜZDE 60'A VARAN KAYIP

Durmuş, Artvin genelinde bin 400'ün üzerinde arıcı ve 120 bin kayıtlı kovan bulunduğunu belirterek "Bu şartlarda arıların bal sezonuna hazırlanması çok zor. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir. Bu da hem arıcılarımızı hem de il ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek" ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Artvin
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