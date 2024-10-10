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'Zordu ama başardım! Herkes başarabilir' Ailece toplanıp başladılar

10.10.2024 15:31
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadı başladı. Hasat yapan aile, "Bu sene hasat yapmaya başladık. 5 tona yakın ceviz bekliyoruz. Ailece hepimiz de ceviz hasadını gerçekleştiriyoruz. Zordu ama ben bunu en iyi şekilde başardım, bunu herkes de başarabilir" ifadelerini kullandı.

'Zordu ama başardım! Herkes başarabilir' Ailece toplanıp başladılar

Yüksekova ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta yer alan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında büyüklüğü ve lezzetiyle dikkat çeken cevizin hasadına başlandı. Bir araya gelen aile bireyleri, ceviz vadisinde yoğun bir şekilde çalışarak ceviz hasadını gerçekleştirdiler.

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Ceviz vadisini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yılmaz ailesine kolaylık dileyerek bereketli bir sene temenni etti.

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"5 TONA YAKIN CEVİZ BEKLİYORUZ"

Ceviz hasadını yapan Yılmaz ailesi, bu senenin bereketli olduğunu ve 5 bin tona yakın ceviz beklediklerini belirttiler.

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Ceviz vadisinde ailece çalıştıklarını belirten Abdurrahman Yılmaz, “Yıllar önce Adilcevaz’dan getirdiğim ceviz ağaçları, yılların emekleriyle büyük çapta verim vermeye başladı. Bu sene hasat yapmaya başladık. 5 tona yakın ceviz bekliyoruz. Ailece hepimiz de ceviz hasadını gerçekleştiriyoruz. Zordu ama ben bunu en iyi şekilde başardım, bunu herkes de başarabilir. Bugün bizi köyümüzde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit’e de teşekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

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AW305173_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz hasat
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