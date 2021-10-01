1 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

Bitcoin'i yasal para olarak kullanmaya başlayan ilk ülke olan El Salvador'da, Bitcoin ile benzin alanlara indirim uygulanacağı belirtildi. Son 3 haftadır yaklaşık yüzde 16,59 değer kaybeden Bitcoin 45 bin doların altında seyrediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 5,45 değer kazanan Bitcoin 43 bin 830 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 12 Mayıs 2021'de 4 bin 380 dolara çıkarak rekor kırmıştı. 1 Ekim gününe yüzde 0,44'lük yükselişle başlayan Ethereum 3 bin 13 dolar.

RİPPLE NE KADAR?

6 Eylül'de 1,41 dolara kadar yükselen Ripple, 1 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükselişle başladı. Ripple'ın fiyatı 0,95 cent.

DOGECOİN NE KADAR?

8 Mayıs 2021'de 0,74 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin 1 Ekim gününe yüzde 1,19'luk yükselişle başladı. Dogecoin 0,20 cent.

