1 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

Bitcoin'i yasal para olarak kullanmaya başlayan ilk ülke olan El Salvador'da, Bitcoin ile benzin alanlara indirim uygulanacağı belirtildi. Son 3 haftadır yaklaşık yüzde 16,59 değer kaybeden Bitcoin 45 bin doların altında seyrediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...
Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 5,45 değer kazanan Bitcoin 43 bin 830 dolardan işlem görüyor.
Ethereum 12 Mayıs 2021'de 4 bin 380 dolara çıkarak rekor kırmıştı. 1 Ekim gününe yüzde 0,44'lük yükselişle başlayan Ethereum 3 bin 13 dolar.
6 Eylül'de 1,41 dolara kadar yükselen Ripple, 1 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükselişle başladı. Ripple'ın fiyatı 0,95 cent.
8 Mayıs 2021'de 0,74 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin 1 Ekim gününe yüzde 1,19'luk yükselişle başladı. Dogecoin 0,20 cent.
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