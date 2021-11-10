10 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

Kripto paralar son dönemde hem finans alanında hem de gündemde en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüsün patlak vermesinin ve tüm fiyatların düşmesinin ardından oldukça agresif çıkış sergileyen kripto para piyasasındaki coinlerde yükselişler yüzde binleri gördü. Örneğin Ethereum 2020 Kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde bin 120 değer kazandı. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

BİTCOİN NE KADAR?

Geleceğin para birimi olmaya aday Bitcoin 66 bin 357 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz aya 3 bin dolardan başlangıç yapan Ethereum 4 bin 701 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Oldukça dalgalı seyreden Dogecoin 0,27 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda 1,90 doları gören Ripple 1,23 dolar.

