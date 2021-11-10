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  4. 10 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

10 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

10.11.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz gün yaptığı kapanış ile rekor tazeledi. Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 647 bin 204 TL. Ayrıca son birkaç haftayı yükseliş ile kapatan Ethereum da Bitcoin ile rekora koştu. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

10 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

Kripto paralar son dönemde hem finans alanında hem de gündemde en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüsün patlak vermesinin ve tüm fiyatların düşmesinin ardından oldukça agresif çıkış sergileyen kripto para piyasasındaki coinlerde yükselişler yüzde binleri gördü. Örneğin Ethereum 2020 Kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde bin 120 değer kazandı. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

10 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları!

BİTCOİN NE KADAR?

Geleceğin para birimi olmaya aday Bitcoin 66 bin 357 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz aya 3 bin dolardan başlangıç yapan Ethereum 4 bin 701 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Oldukça dalgalı seyreden Dogecoin 0,27 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda 1,90 doları gören Ripple 1,23 dolar.

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Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin rekora koşuyor!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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