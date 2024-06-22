10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan BtcTurk, 22 Haziran 2024’te siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonucunda 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendi. Şirket, varlıklarının büyük bir kısmının güvende olduğunu ve kullanıcı varlıklarının kayıp yaşamayacağını açıkladı. Bu olay, kripto yatırımlarının risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

KRİPTO PARA BORSASINDA SİBER SALDIRI ŞOKU

Kriptokoin'de yer alan habere göre, Türkiye’nin en büyük kripto borsalarından biri olan BtcTurk, bugün mobil uygulaması üzerinden yaptığı açıklama ile siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının 22 Haziran’da gerçekleştiği ve 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi. Saldırının büyüklüğü ve ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiği ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Şirket, ilk açıklamasında varlıklarının çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu vurguladı. BtcTurk uygulamasına girildiğinde, bildirimler kısmında aşağıdaki gibi bir yazı beliriyor:

BtcTurk, finansal gücünün bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olduğunu ve kullanıcı varlıklarının herhangi bir kayıp yaşamayacağını da belirtti. Şirketin ekipleri şu anda olayla ilgili detaylı araştırmalar yürütürken, resmi makamlar ile de iletişime geçildiği bildirildi. Tedbir amaçlı olarak kripto para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu. BtcTurk, çalışmaların en kısa sürede tamamlandıktan sonra işlemlerin tekrar açılacağını duyurdu.

HANGİ COINLER ETKİLENDİ?

BtcTurk tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan etkilenen 10 kripto paranın hangileri olduğu belirtilmedi. BtcTurk, olayla ilgili en son gelişmeleri kullanıcılarıyla paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.







