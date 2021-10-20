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10 yıllık hasret sona erdi, Bitcoin tarihi seviyesinin sınırına geldi!

20.10.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimlerinin atası kabul edilen Bitcoin, ABD'de Bitcoin vadeli alım satımlarına yatırım yapacak borsaya kote olan ilk fonun (ETF) New York borsasında dün işlem görmeye başlamasının ardından 14 Nisan'da gördüğü tarihi zirvesi olan 64,895.22 doların sınırına geldi. Bitcoin dün gece 64,499 seviyesine kadar yükseldi. 6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu.

10 yıllık hasret sona erdi, Bitcoin tarihi seviyesinin sınırına geldi!

Yatırımcılar ProShares Bitcoin Strategy ETF gibi bitcoin vadeli işlemleri yapacak ETF'lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahipler.

BITCOIN TARİHİ ZİRVENİN HEMEN ALTINDA

Bugün %0.4 düşüşle 63,998 dolar seviyesinde işlem gören dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64,895.22 doların hemen altında seyretti. Bitcoin, dün gece 64,499 seviyesine kadar yükseldi.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41.94 dolar seviyesinde %2.59 primle kapattı.

BÜYÜK YATIRIMCILAR BEKLEMEDE

Analistler, ProShares ETF hisselerine çoğunlukla küçük yatırımcıların ve borsada yoğun işlem yapan şirketlerin rağbet gösterdiğini, büyük çaplı blok işlemler yapan kurumsal yatırımcılarınsa şimdilik kenarda beklediklerini belirttiler. (Reuters)

10 YILDIR KAMPANYA YÜRÜTÜYORDU

Bitcoin ETF’i oluşturmak için ilk adım 2013 yılında atılmıştı. Başvuru, Facebook Inc.’ye kendi fikirlerini çaldığı iddiası ile açtıkları dava ile tanınan ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından yapılmıştı. SEC, dolandırıcılık ve manipülasyon endişelerini işaret ederek başvuruları reddetmişti.

6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu.

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