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Bitcoin madenciliğinde Kazakistan 2. sıraya yerleşti!

19.10.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora atıf yapılan yerel basındaki haberlere göre, son dönemde ülkede Bitcoin üretim sektörü gelişmeleyle devam ediyor. Rapora göre, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla ABD'den sonra ikinci sırada Kazakistan yer alıyor. Öte yandan Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.

Bitcoin madenciliğinde Kazakistan 2. sıraya yerleşti!

Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.

SON AYLARDA 3 KAT ARTTI

Ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payının yüzde 6,4’ten yüzde 18,1’e çıkarak üç kat artmasındaki en önemli etkenin ise sektörün eski lideri Çin’de kripto paraya ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması olduğu belirtiliyor.

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Kripto para
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