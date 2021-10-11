11 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

En yüksek 65 bin 900 dolar seviyesini gören Bitcoin son iki hafta içinde yaklaşık yüzde 27 değer kazandı. Güne yüzde 3 yükseliş ile başlayan lider para birimi Bitcoin 502 bin 778 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 56 bin 390 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 3 bin 674 dolara kadar çıkan Ethereum 3 bin 525 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto paralardan biri olan Dogecoin, 11 Ekim gününe yüzde 3,71'lik düşüş ile başladı. Dogecoin 0,23 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Güne yüzde 1,86'lık yükselişle başlayan Ripple 1,15 dolar.

