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11 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

11.10.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar son zamanların popüler yatırım araçları arasında yer alıyor. Çin tarafından yapılan kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklanması haberinin ardından 39 bin 700 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün 55 bin doların üzerinde işlem görüyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatı...

11 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

En yüksek 65 bin 900 dolar seviyesini gören Bitcoin son iki hafta içinde yaklaşık yüzde 27 değer kazandı. Güne yüzde 3 yükseliş ile başlayan lider para birimi Bitcoin 502 bin 778 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 56 bin 390 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 3 bin 674 dolara kadar çıkan Ethereum 3 bin 525 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto paralardan biri olan Dogecoin, 11 Ekim gününe yüzde 3,71'lik düşüş ile başladı. Dogecoin 0,23 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Güne yüzde 1,86'lık yükselişle başlayan Ripple 1,15 dolar.

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