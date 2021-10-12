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12 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

12.10.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım araçlarının arasında yer alan kripto paralar son birkaç haftadır yükselişe geçti. Çin'in kripto paralara ilişkin işlemleri yasaklaması açıklamasının ardından kan kaybeden kripto paralar toparlanıyor. İşte 12 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

12 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Bitcoin, Çin'in açıklamalarından sonra 39 bin dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 14 değer kazanan Bitcoin 12 Ekim'de 55 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin'in değeri 512 bin 552 TL. İşte 12 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 5,29 değer kazanan Bitcoin 57 bin 330 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

12 Ekim'e yüzde 1,18'lik düşüşle başlayan Ethereum 3 bin 502 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 3,42 değer kaybeden Dogecoin 0,22 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple (XRP) 1,10 dolardan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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