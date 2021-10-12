12 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Bitcoin, Çin'in açıklamalarından sonra 39 bin dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 14 değer kazanan Bitcoin 12 Ekim'de 55 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin'in değeri 512 bin 552 TL. İşte 12 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...
Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 5,29 değer kazanan Bitcoin 57 bin 330 dolar.
12 Ekim'e yüzde 1,18'lik düşüşle başlayan Ethereum 3 bin 502 dolar.
Yüzde 3,42 değer kaybeden Dogecoin 0,22 cent.
Ripple (XRP) 1,10 dolardan işlem görüyor.
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