Ani hareketlerin sık sık yaşandığı kripto para piyasalarında düşüşler devam ediyor. Bitcoin'in düşüşüne paralel olarak değer kaybetmeye başlayan altcoinler, Bitcoin 33-38 bin dolar arasında seyrederken de düşüş gösteriyor. Yatırımcılar ve al-sat yapanlar en çok Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin akıbetini merak ediyor. Peki 12 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselir mi?

12 HAZİRAN BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN NE KADAR?

BİTCOİN

12 Haziran Cumartesi an itibarıyla 1 Bitcoin fiyatı 35 bin 240 dolar. Güne 37 bin 300 seviyelerinde başlayan Bitcoin yüzde 5,62 geriledi. Haftaya 31 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin hafta sonu cumartesi gününe kadar yüzde 14 yükseldi.

ETHEREUM

1 Ethereum anlık 2293 dolar. Bitcoin'in aksine Ethereum'a hafta bazında bakıldığında yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği görülüyor. Günlük ise Ethereum'da görülen kayıp yalnızca yüzde 2.37 olarak karşımıza çıkıyor. Ethereum 2280 - 2800 bandında seyrediyor.

DOGECOİN

Elon Musk tweetleri sayesinde hızlı yükselişler kaydeden Dogecoin birçok yatırımcının ve al sat yapanların gözdesi oldu. Peki Dogecoin son durum ne? 1 Dogecoin an itibarıyla 0.30 cent. Dogecoin hafta boyunca yaklaşık yüzde 19 geriledi. Günlük bakıldığında ise yüzde 3 değer kaybettiği görülüyor.