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12 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselir mi?

12.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto piyasalarında düşüş sürüyor. Bitcoin 33-38 bin bandında seyrederken diğer alt coinler değer kaybetmeye devam ediyor. Peki 12 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselir mi? İşte ayrıntılar...

12 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselir mi?

Ani hareketlerin sık sık yaşandığı kripto para piyasalarında düşüşler devam ediyor. Bitcoin'in düşüşüne paralel olarak değer kaybetmeye başlayan altcoinler, Bitcoin 33-38 bin dolar arasında seyrederken de düşüş gösteriyor. Yatırımcılar ve al-sat yapanlar en çok Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin akıbetini merak ediyor. Peki 12 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselir mi?

12 HAZİRAN BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN NE KADAR?

BİTCOİN

12 Haziran Cumartesi an itibarıyla 1 Bitcoin fiyatı 35 bin 240 dolar. Güne 37 bin 300 seviyelerinde başlayan Bitcoin yüzde 5,62 geriledi. Haftaya 31 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin hafta sonu cumartesi gününe kadar yüzde 14 yükseldi.

ETHEREUM

1 Ethereum anlık 2293 dolar. Bitcoin'in aksine Ethereum'a hafta bazında bakıldığında yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği görülüyor. Günlük ise Ethereum'da görülen kayıp yalnızca yüzde 2.37 olarak karşımıza çıkıyor. Ethereum 2280 - 2800 bandında seyrediyor.

DOGECOİN

Elon Musk tweetleri sayesinde hızlı yükselişler kaydeden Dogecoin birçok yatırımcının ve al sat yapanların gözdesi oldu. Peki Dogecoin son durum ne? 1 Dogecoin an itibarıyla 0.30 cent. Dogecoin hafta boyunca yaklaşık yüzde 19 geriledi. Günlük bakıldığında ise yüzde 3 değer kaybettiği görülüyor.

12 Haziran Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselir mi?

BİTCOİN YÜKSELİR Mİ?

Kriz kahini olarak anılan ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Roubini, Bitcoin'in "temel bir değere" sahip olmadığını, kullanımı bulunmadığını ve manipülasyon içerdiğini ifade etti. Raubini, Bitcoin'in insanlık tarihindeki en spekülatif sözde varlık olduğunu ifade etmişti.

"UZUN DÖNEM İÇİN HARİKA BİR YATIRIM OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin hakkında görüşlerini ifade eden Kraken CEO'su Jesse Powell, Bitcoin almak için böbreklerini nasıl satacağını araştırdığını esprili bir dille ifade etmişti. Kriptoların ABD için çok sıcak pazar olduğunu ifade eden Powell kısa vade için riski olduğunu belirtirken "Uzun vade için harika bir yatırım olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

37 bin dolar seviyelerinin dip olduğu yorumunu yapan CEO kripto para piyasasının oyun parklarındaki hızlı trenler gibi olduğunu ve dayanmak için demirden midenin gerektiğini söyledi. Bunu başarmanın sonucunda ise kazancın büyük olacağını ifadelerine ekledi.


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bitcoin Ethereum
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