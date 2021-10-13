13 Ekim 2021 Çarşamba Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan Bitcoin geçtiğimiz günü düşüşle kapattı. Bitcoin'in hareketini Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) gibi altcoinler de takip ediyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 400 dolara kadar gerileyen Ethereum kapanışı 3 bin 490 dolardan yapmıştı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

13 Ekim gününe yüzde 0,93'lük düşüş ile başlayan Bitcoin 55 bin 410 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne yüzde 0,60'lık düşüş ile başlayan Ethereum 3 bin 463 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Gün içerisinde 0,23 cente kadar yükselen Dogecoin 0,22 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde 1,23 dolardan işlem gören Ripple 1,09 dolar.

