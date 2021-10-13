13 Ekim 2021 Çarşamba Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan Bitcoin geçtiğimiz günü düşüşle kapattı. Bitcoin'in hareketini Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) gibi altcoinler de takip ediyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 400 dolara kadar gerileyen Ethereum kapanışı 3 bin 490 dolardan yapmıştı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...
13 Ekim gününe yüzde 0,93'lük düşüş ile başlayan Bitcoin 55 bin 410 dolar.
Güne yüzde 0,60'lık düşüş ile başlayan Ethereum 3 bin 463 dolar.
Gün içerisinde 0,23 cente kadar yükselen Dogecoin 0,22 cent.
Geçtiğimiz günlerde 1,23 dolardan işlem gören Ripple 1,09 dolar.
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