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  4. 13 Ekim 2021 Çarşamba Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar oldu?

13 Ekim 2021 Çarşamba Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar oldu?

13.10.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz gün 57 bin 720 dolara kadar ulaşarak son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz iki haftada yaklaşık yüzde 27 değer kazanan Bitcoin, nisan ayında 64 bin 800 dolar seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin'in değeri 502 bin 650 Türk Lirası. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

13 Ekim 2021 Çarşamba Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan Bitcoin geçtiğimiz günü düşüşle kapattı. Bitcoin'in hareketini Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) gibi altcoinler de takip ediyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 400 dolara kadar gerileyen Ethereum kapanışı 3 bin 490 dolardan yapmıştı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

13 Ekim gününe yüzde 0,93'lük düşüş ile başlayan Bitcoin 55 bin 410 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne yüzde 0,60'lık düşüş ile başlayan Ethereum 3 bin 463 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Gün içerisinde 0,23 cente kadar yükselen Dogecoin 0,22 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde 1,23 dolardan işlem gören Ripple 1,09 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
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