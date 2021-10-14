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14 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

14.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto alım satım işlemleri için dünya çapında en çok tercih edilen borsaların başında gelen Binance, Yuan'ı paritelerinden çıkaracağını ve Çin anakarasındaki müşterilere hizmet vermeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından Bitcoin, 56 bin dolar seviyesinden 54 bin 800 dolara kadar düşmüştü. 14 Ekim sabahında ise Bitcoin 57 bin doların üzerinde işlem görüyor.

14 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar oldu?

Kripto paralara dünya çapında gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Bitcoin'de görülen yükseliş ve düşüşleri Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) gibi altcoinler izliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'in değeri 531 bin 66 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Deogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

14 Ekim gününe yüzde 1'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 57 bin 970 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Yaklaşık son üç haftada yüzde 20 değer kazanan Ethereum 3 bin 641 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

14 Ekim günü yüzde 4,78 değer kazanan Dogecoin 0,23 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 1,22 dolara kadar yükselen Ripple (XRP) 1,13 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
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