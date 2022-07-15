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15 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple dahil olmak üzere, kripto paralarda son durumu öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 15 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

15 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 15 Temmuz 2022 Cuma

Bitcoin ve kripto para piyasaları yakından takip ediliyor. Kripto paralarda son durum 15 Temmuz 2022 Cuma günü de merak edildi. Peki 15 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 15 Temmuz 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

Bitcoin 15 Temmuz Cuma günü 362.598,22 TL alış, 362.578,11TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 15 Temmuz Cuma günü günü yüzde 2,35 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 20.549,63, Bitcoin'in satış fiyatı 20.548,49 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 15 Temmuz Cuma günü yüzde 7,90 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.193,6400 satış fiyatı ise 1.193,6300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

15 Temmuz Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 21.061,7778 TL, satış fiyatı 21.061,6014 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 15 Temmuz Cuma günü yüzde 2,00 yükseldi Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0622 Dolar, satış fiyatı 0,0622 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

15 Temmuz Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,0972 TL, satış fiyatı ise 1,0970 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 15 Temmuz Cuma günü yüzde 6,82 arttı.
Ripple alış fiyatı 0,3429 Dolar, satış fiyatı ise 0,3428 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0505 TL, satış fiyatı ise 6,0487 TL oldu.

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