15 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 15 Temmuz 2022 Cuma

Bitcoin ve kripto para piyasaları yakından takip ediliyor. Kripto paralarda son durum 15 Temmuz 2022 Cuma günü de merak edildi. Peki 15 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 15 Temmuz 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

Bitcoin 15 Temmuz Cuma günü 362.598,22 TL alış, 362.578,11TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 15 Temmuz Cuma günü günü yüzde 2,35 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 20.549,63, Bitcoin'in satış fiyatı 20.548,49 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 15 Temmuz Cuma günü yüzde 7,90 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.193,6400 satış fiyatı ise 1.193,6300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

15 Temmuz Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 21.061,7778 TL, satış fiyatı 21.061,6014 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 15 Temmuz Cuma günü yüzde 2,00 yükseldi Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0622 Dolar, satış fiyatı 0,0622 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

15 Temmuz Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,0972 TL, satış fiyatı ise 1,0970 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 15 Temmuz Cuma günü yüzde 6,82 arttı.

Ripple alış fiyatı 0,3429 Dolar, satış fiyatı ise 0,3428 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0505 TL, satış fiyatı ise 6,0487 TL oldu.

