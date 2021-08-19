FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 19 Ağustos 2021 Perşembe kripto paralar ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

19 Ağustos 2021 Perşembe kripto paralar ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

19.08.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların popüler yatırım aracı kripto paralara genel olarak bakıldığında, para girişi sürüyor. Yatırımcıların gözdesi kripto paralar Bitcoin'in yükselişi ile değer kazanmaya başladı. Son 4 haftadır değer kazanan Bitcoin'de bu hafta boyunca düşüş görüldü. Bitcoin'in bu düşüşünü Dogecoin, Ethereum gibi diğer altcoinler de izledi. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatları...

19 Ağustos 2021 Perşembe kripto paralar ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Kripto paraların başında gelen Bitcoin bu haftaya ve güne değer kaybederek başladı. Son 4 haftadır değer kazanan ancak bu haftaya düşüşle başlayan Bitcoin'in bu hareketini Ethereum ve Dogecoin gibi diğer altcoinler de izledi. Bitcoin haftanın başından itibaren yaklaşık yüzde 5,50 değer kaybetti. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 48 bin 177 dolara kadar yükselen Bitcoin haftayı 47 bin dolar ile kapatmıştı. Hafta boyu yaklaşık yüzde 5,50 değer kaybeden Bitcoin 44 bin 423 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Bitcoin'in hareketlerini izleyen Ethereum da hafta başından itibaren değer kaybediyor. Haftanın başından beri yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden Ethereum 3 bin dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Aşırı volatil kripto varlıkların başında gelen Dogecoin bu hafta 0,35 cent seviyesine kadar yükseldi. Haftanın zirvesinden satıcı bulan Dogecoin yaklaşık yüzde 15 gerileyerek ve 0,29 cent seviyesinden işlem görmeye başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi olduTaliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında son durumBitcoin ve Ethereum fiyatlarında son durum
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.