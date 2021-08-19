19 Ağustos 2021 Perşembe kripto paralar ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Kripto paraların başında gelen Bitcoin bu haftaya ve güne değer kaybederek başladı. Son 4 haftadır değer kazanan ancak bu haftaya düşüşle başlayan Bitcoin'in bu hareketini Ethereum ve Dogecoin gibi diğer altcoinler de izledi. Bitcoin haftanın başından itibaren yaklaşık yüzde 5,50 değer kaybetti. İşte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 48 bin 177 dolara kadar yükselen Bitcoin haftayı 47 bin dolar ile kapatmıştı. Hafta boyu yaklaşık yüzde 5,50 değer kaybeden Bitcoin 44 bin 423 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Bitcoin'in hareketlerini izleyen Ethereum da hafta başından itibaren değer kaybediyor. Haftanın başından beri yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden Ethereum 3 bin dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Aşırı volatil kripto varlıkların başında gelen Dogecoin bu hafta 0,35 cent seviyesine kadar yükseldi. Haftanın zirvesinden satıcı bulan Dogecoin yaklaşık yüzde 15 gerileyerek ve 0,29 cent seviyesinden işlem görmeye başladı.

