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1inch (1INCH) coin nedir, ne kadar oldu? 1inch coin geleceği var mı?

27.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1inch merkeziyetsiz (DEX) kripto para borsası, merkezi olmayan diğer borsaları analiz ederek en iyi fiyatı bulmayı sağlayan platformdur. 1inch merkeziyetsiz (DEX) kripto para borsası, 2020'nin aralık ayında “yönetim tokenı” (governance token) olarak hem ERC-20 hem de BSC altyapısı ile çift tabanlı şekilde 1INCH tokenı piyasaya sürmüştür. İşte detaylar...

1inch (1INCH) coin nedir, ne kadar oldu? 1inch coin geleceği var mı?

Merkeziyetsiz kripto para borsası olan 1inc, 27 Ekim sabahında bir anda yüzde 60 değer kazandı. Güne 3,95 dolardan başlayan 1inch, en yüksek 6,28 dolara kadar ulaştı. Günün zirvesinden geri çekilen 1inch, 27 Ekim 10.24 itibarıyla 5,73 dolar. 1INCH kazanabilmek için 1inch’in likidite platformuna likidite sağlanması gerekir. 1INCH likidite protokolü, Mooniswap formüllerini kullanarak arbitraj kârı elde etmenizi sağlayan bir platformdur.

1INCH’İN AVANTAJLARI

1inch'in güncel fiyatı 5,43 dolar. Piyasa değeri 9.37 milyar olan 1inch 01/12/2020'de çıktı. 1inch'in dolaşımdaki arzı 180,362,122, maximum arzı ise 1,500,000,000.

1INCH token‘ları Ethereum akıllı sözleşmeleri kullanılarak oluşturuldu. 1INCH, kripto para sahiplerine platform üzerinde yönetişim imtiyazı sağlıyor. 1inch merkeziyetsiz (DEX) kripto para borsası, merkezi olmayan özerk bir topluluk tarafından yönetiliyor. Bu borsa, tamamen merkeziyetsizleşmeyi başaran, az görülen platformlardan biridir.

DEX “Decentralized Exchange” yani Türkçe ile "Merkezi Olmayan Borsa" , "Merkezityetsiz Borsa" anlamına gelir. Bu borsalar ile kripto para işlemleri güvenle gerçekleştirilir. Bu borsalarda denetleme yapan ve güvenliği sağlayan banka, finans kurumu ya da devlet gibi üçüncü taraf yoktur. Güvenlik ve denetim için blockchain ya da dağıtık defter teknolojisi (DLT) kullanılır.

1INCH tokenın, tüm 1inch network protokollerini yönetmek için kullanılması ve DeFi alanındaki yönetimi yeni bir düzeye taşıması amaçlanıyor. DeFi hızla gelişen bir alandır. Ancak çoğu yönetişim modeli, gelişen pazara yanıt vermek için protokol değişikliklerini hızlı bir şekilde benimsemek üzere tasarlanmadı. 1inch Network, bunu düzeltmek için merkezi olmayan özerk organizasyon (DAO) modeli kapsamında, belirli protokol ayarları için şeffaf, kullanıcı dostu ve verimli bir şekilde oy kullanımına olanak tanıyan "anlık yönetim" (instant governance) sistemini benimsiyor.

Anlık yönetim, topluluğun herhangi bir giriş engeli olmadan belirli protokol ayarlarına katılabileceği, yararlanabileceği ve oy verebileceği yeni bir yönetim türüdür. Anında yönetim sisteminde her kullanıcının oyu eşit düzeyde önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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