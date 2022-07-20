20 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 20 Temmuz 2022 Çarşamba

Bitcoin ve kripto para piyasaları 20 Temmuz Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motolrarında konuya ilişkin sorgulama yapıtor. Peki 20 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 20 Temmuz Çarşamba günü 411.716,52 TL alış, 411.714,05 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 20 Temmuz Çarşamba günü günü yüzde 7,00 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 23.379,70, Bitcoin'in satış fiyatı 23.379,56 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 20 Temmuz Çarşamba günü yüzde 2,83 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.555,8900 satış fiyatı ise 1.555,8800 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

20 Temmuz Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 27.399,2229 TL, satış fiyatı 27.399,0468 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 20 Temmuz Çarşamba günü yüzde 6,62 yükseldi Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0710 Dolar, satış fiyatı 0,0710 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

20 Temmuz Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,2501 TL, satış fiyatı ise 1,2500 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 20 Temmuz Çarşamba günü yüzde 5,05 arttı.

Ripple alış fiyatı 0,3762 Dolar, satış fiyatı ise 0,3761 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6249 TL, satış fiyatı ise 6,6231 TL oldu.



