FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma

22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma

22.07.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple dahil olmak üzere, kripto paralarda son durum hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma

Bitcoin ve kripto para piyasaları 22 Temmuz Cuma günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi kripto paralar ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 22 TEMMUZ 2022 CUMA

Bitcoin 22 Temmuz Cuma günü 411.574,52 TL alış, 411.574,34 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 22 Temmuz Cuma günü günü yüzde 0,34 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 22.992,99, Bitcoin'in satış fiyatı 22.992,98 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 22 Temmuz Cuma günü yüzde 5,65 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.571,8700 satış fiyatı ise 1.571,8600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 22 TEMMUZ 2022 CUMA

22 Temmuz Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 28.136,4730 TL, satış fiyatı 28.136,2940 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 22 Temmuz Cuma günü yüzde 1,35 artrış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0692 Dolar, satış fiyatı 0,0692 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 22 TEMMUZ 2022 CUMA

22 Temmuz Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2383 TL, satış fiyatı ise 1,2381 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 22 Temmuz Cuma günü yüzde 0,87 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3609 Dolar, satış fiyatı ise 0,3608 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 22 TEMMUZ 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4601 TL, satış fiyatı ise 6,4583 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesla açıkladı! Bitcoin varlıklarının yüzde 75'i satıldıTesla açıkladı! Bitcoin varlıklarının yüzde 75'i satıldı
Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!
Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışıBankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Yok böyle kazanç! 1 ayda tam 1 milyon TL kazandırıyor

Yok böyle kazanç! 1 ayda tam 1 milyon TL kazandırıyor

Borcu olan dikkat: Faizler arttı

Borcu olan dikkat: Faizler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.