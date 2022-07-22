22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma

Bitcoin ve kripto para piyasaları 22 Temmuz Cuma günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi kripto paralar ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 22 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...
Bitcoin 22 Temmuz Cuma günü 411.574,52 TL alış, 411.574,34 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 22 Temmuz Cuma günü günü yüzde 0,34 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 22.992,99, Bitcoin'in satış fiyatı 22.992,98 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 22 Temmuz Cuma günü yüzde 5,65 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.571,8700 satış fiyatı ise 1.571,8600 Dolar oldu.
22 Temmuz Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 28.136,4730 TL, satış fiyatı 28.136,2940 TL'dir.
Dogecoin 22 Temmuz Cuma günü yüzde 1,35 artrış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0692 Dolar, satış fiyatı 0,0692 Dolar oldu.
22 Temmuz Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2383 TL, satış fiyatı ise 1,2381 TL oldu.
Ripple'ın değeri 22 Temmuz Cuma günü yüzde 0,87 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3609 Dolar, satış fiyatı ise 0,3608 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4601 TL, satış fiyatı ise 6,4583 TL oldu.
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