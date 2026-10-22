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A101'e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu
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A101'e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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22 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimler başladı! A101 katalog bu hafta ve A101 online avantajlarında neler var? A101 market fırsatlarında UGG botlar, Fissler tencere setleri, Columbia montlar ve iPhone 17 fırsatları sizi bekliyor. A101 bu hafta indirimlerini kaçırmamak için A101 katalog detaylarını hemen keşfedin!

22 Ekim A101 kataloğunda cazip indirimler var! Teknolojide Onvo QLED ve Samsung Smart TV'ler; beyaz eşyada SEG buzdolabı ve çamaşır makineleri dikkat çekiyor. Mutfakta Homend stand mikser, Pierre Cardin kettle ve Hascevher tencereler yer alırken; ulaşımda Volta elektrikli mopedler öne çıkıyor. Ayrıca, Philips süpürgeler, Kartopu yumaklar ve çocuklar için eğitici oyuncaklar ve ahşap çadırlar geliyor.

A101 Ekstra fırsatlarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 2

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 3

Onvo 55VQ90F3UA 55" frameless 4K ultra HD QLED Google TV 21,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 4

  • Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google TV 18,499 TL
  • Samsung 58U8000F 58" UHD smart TV 31,999 TL
  • Samsung 50U8000F 50" 4K ultra smart LED TV 23,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 5

  • LG 55NANO086LA.APEZ 4K nano UHD smart TV 37,999 TL
  • TCL 50P79LGTV 4K UHD Qled Google TV 24,999 TL
  • Samsung UE43UB8000AUXTK 4K dynamic crystal UHD TV 25,999 TL
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB cep telefonu 83,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 6

  • Piranha 7858 RGB bluetooth astronot hoparlör 499 TL
  • Philips 20 W şarj adaptörü 299 TL
  • Piranha 9973 bluetooth kulak içi kulaklık 599 TL
  • Piranha 9047 20.000 mAh 2'si 1 arada kablolu powerbank 799 TL
  • Philips LR6A4B/10 alkalin AA kalem pil 4'lü 62,50 TL

Seg NFK481S020D E buzdolabı 31,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 7

  • Seg BM 60150 D bulaşık makinesi 17,999 TL
  • Seg CMI 101121S0 D 10 kg çamaşır makinesi 20,999 TL
  • Homend Profashion 3063H stand mikser 5,499 TL
  • Pierre cardin çelik kettle 799 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 8

  • Seg NFK48121BDM E kombi no-frost buzdolabı 32,999 TL
  • Seg NF43421S0M IG buzdolabı 29,599 TL
  • Seg NF43421S0M buzdolabı 28,999 TL
  • Seg ST31120S0M buzdolabı 20,499 TL
  • Seg ST27320S0M buzdolabı 16,499 TL

Volta VT7 PRO üç tekerlekli elektrikli moped 179,990 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 9

  • Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL
  • Revoltt RS3 NEO 50 CC benzinli moped 44,990 TL
  • Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 33,990 TL
  • Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Hascevher çelik derin tencere 999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 10

  • Hascevher Cemile 6 parça çelik sahan seti 1,699 TL
  • Nehir mini metal servis gereçleri 139 TL
  • Bambu kapaklı borosilikat baharatlık 69,50 TL
  • Desenli cam kavanoz 59,50 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 11

  • Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 8 L 14,999 TL
  • Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4 + 8 L 21,999 TL
  • Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere seti 6 + 3.5 L 21,499 TL
  • Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4.5 + 2.5 L 17,999 TL
  • Fissler Original Profi Collection 10 parça tencere seti 35,999 TL

Kartopu Aksoft yumak 3'lü 139 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 12

  • Kartopu Kristal yumak 3'lü 139 TL
  • Kartopu Bebe benekli yumak 2'li 119 TL
  • Kartopu Yumurcak yumak 3'lü 199 TL
  • Kartopu Flora yumak 3'lü 139 TL

30 bölmeli ahşap oyuncak araba rafı 279 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 13

  • Hot Wheels yıl dönümü serisi temalı arabalar 149 TL
  • Pilsan oyuncak eğlenceli ördekler 469 TL
  • Oyuncak 80 parça yol seti 549 TL
  • Ahşap role play çadır 799 TL

UGG Classic Short III kadın bot 10,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 14

  • UGG Classic Ultra Mini Platform kadın bot 11,499 TL
  • UGG Classic Mini II kadın bot 9,999 TL
  • UGG Classic Mini Platform 1134991-CHE kadın ayakkabı 10,499 TL
  • UGG Classic Ultra Mini kadın bot 11,499 TL

Columbia 2034506-010 erkek mont 5,799 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 15

  • Columbia 2025821-010 erkek mont 5,999 TL
  • Columbia 2025821-023 erkek mont 5,999 TL
  • Columbia 2025821-191 erkek mont 5,999 TL
  • Columbia 2050745-010 erkek mont 6,499 TL

Walke Rabbit Pro 2.0 Hp spax uygulama bağlantılı koşu bandı 18,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 16

  • Walke Wedul manuel eğimli koşu bandı 11,999 TL
  • Walke Premium Seri Fold katlanabilir koşu bandı 10,999 TL
  • Walke Premium Seri S-Line mini emniyet kilitli kumandalı yürüyüş ve koşu bandı 5,499 TL
  • Walke Premium Climbing Pro tırmanma duvarı 949,990 TL

Orient Star RE-AY0002S00B erkek kol saati 86,999 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 17

  • Orient Star RE-AY0001B00B erkek kol saati 86,999 TL
  • Seiko SNKK19J1 erkek kol saati 13,499 TL
  • Citizen NJ0200-50X kadın/erkek kol saati 18,999 TL
  • Tissot T1222071105100 kadın kol saati 28,999 TL

KZY 8 raflı 2 kapaklı 16R çok amaçlı dolap 2,299 TL

A101 e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu 18

  • KZY tek kapak 5 raflı dolap 1,749 TL
  • KZY 4 raflı 2 kapaklı 12R ayakkabı dolabı 1,749 TL
  • KZY Bohem TV ünitesi 2,049 TL
  • KZY Pratik çok amaçlı ayakkabılık 1,549 TL
  • Evdemo Raffi 4 kapaklı metal ayakkabılık 2,549 TL

Bu içerik 22 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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