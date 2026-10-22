A101'e Columbia mont geliyor! 22 Ekim 2026 A101 Kataloğu

22 Ekim A101 kataloğunda cazip indirimler var! Teknolojide Onvo QLED ve Samsung Smart TV'ler; beyaz eşyada SEG buzdolabı ve çamaşır makineleri dikkat çekiyor. Mutfakta Homend stand mikser, Pierre Cardin kettle ve Hascevher tencereler yer alırken; ulaşımda Volta elektrikli mopedler öne çıkıyor. Ayrıca, Philips süpürgeler, Kartopu yumaklar ve çocuklar için eğitici oyuncaklar ve ahşap çadırlar geliyor.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Onvo 55VQ90F3UA 55" frameless 4K ultra HD QLED Google TV 21,999 TL

Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google TV 18,499 TL

Samsung 58U8000F 58" UHD smart TV 31,999 TL

Samsung 50U8000F 50" 4K ultra smart LED TV 23,999 TL

LG 55NANO086LA.APEZ 4K nano UHD smart TV 37,999 TL

TCL 50P79LGTV 4K UHD Qled Google TV 24,999 TL

Samsung UE43UB8000AUXTK 4K dynamic crystal UHD TV 25,999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB cep telefonu 83,999 TL

Piranha 7858 RGB bluetooth astronot hoparlör 499 TL

Philips 20 W şarj adaptörü 299 TL

Piranha 9973 bluetooth kulak içi kulaklık 599 TL

Piranha 9047 20.000 mAh 2'si 1 arada kablolu powerbank 799 TL

Philips LR6A4B/10 alkalin AA kalem pil 4'lü 62,50 TL

Seg NFK481S020D E buzdolabı 31,999 TL

Seg BM 60150 D bulaşık makinesi 17,999 TL

Seg CMI 101121S0 D 10 kg çamaşır makinesi 20,999 TL

Homend Profashion 3063H stand mikser 5,499 TL

Pierre cardin çelik kettle 799 TL

Seg NFK48121BDM E kombi no-frost buzdolabı 32,999 TL

Seg NF43421S0M IG buzdolabı 29,599 TL

Seg NF43421S0M buzdolabı 28,999 TL

Seg ST31120S0M buzdolabı 20,499 TL

Seg ST27320S0M buzdolabı 16,499 TL

Volta VT7 PRO üç tekerlekli elektrikli moped 179,990 TL

Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL

Revoltt RS3 NEO 50 CC benzinli moped 44,990 TL

Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 33,990 TL

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Hascevher çelik derin tencere 999 TL

Hascevher Cemile 6 parça çelik sahan seti 1,699 TL

Nehir mini metal servis gereçleri 139 TL

Bambu kapaklı borosilikat baharatlık 69,50 TL

Desenli cam kavanoz 59,50 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 8 L 14,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4 + 8 L 21,999 TL

Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere seti 6 + 3.5 L 21,499 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4.5 + 2.5 L 17,999 TL

Fissler Original Profi Collection 10 parça tencere seti 35,999 TL

Kartopu Aksoft yumak 3'lü 139 TL

Kartopu Kristal yumak 3'lü 139 TL

Kartopu Bebe benekli yumak 2'li 119 TL

Kartopu Yumurcak yumak 3'lü 199 TL

Kartopu Flora yumak 3'lü 139 TL

30 bölmeli ahşap oyuncak araba rafı 279 TL

Hot Wheels yıl dönümü serisi temalı arabalar 149 TL

Pilsan oyuncak eğlenceli ördekler 469 TL

Oyuncak 80 parça yol seti 549 TL

Ahşap role play çadır 799 TL

UGG Classic Short III kadın bot 10,999 TL

UGG Classic Ultra Mini Platform kadın bot 11,499 TL

UGG Classic Mini II kadın bot 9,999 TL

UGG Classic Mini Platform 1134991-CHE kadın ayakkabı 10,499 TL

UGG Classic Ultra Mini kadın bot 11,499 TL

Columbia 2034506-010 erkek mont 5,799 TL

Columbia 2025821-010 erkek mont 5,999 TL

Columbia 2025821-023 erkek mont 5,999 TL

Columbia 2025821-191 erkek mont 5,999 TL

Columbia 2050745-010 erkek mont 6,499 TL

Walke Rabbit Pro 2.0 Hp spax uygulama bağlantılı koşu bandı 18,999 TL

Walke Wedul manuel eğimli koşu bandı 11,999 TL

Walke Premium Seri Fold katlanabilir koşu bandı 10,999 TL

Walke Premium Seri S-Line mini emniyet kilitli kumandalı yürüyüş ve koşu bandı 5,499 TL

Walke Premium Climbing Pro tırmanma duvarı 949,990 TL

Orient Star RE-AY0002S00B erkek kol saati 86,999 TL

Orient Star RE-AY0001B00B erkek kol saati 86,999 TL

Seiko SNKK19J1 erkek kol saati 13,499 TL

Citizen NJ0200-50X kadın/erkek kol saati 18,999 TL

Tissot T1222071105100 kadın kol saati 28,999 TL

KZY 8 raflı 2 kapaklı 16R çok amaçlı dolap 2,299 TL

KZY tek kapak 5 raflı dolap 1,749 TL

KZY 4 raflı 2 kapaklı 12R ayakkabı dolabı 1,749 TL

KZY Bohem TV ünitesi 2,049 TL

KZY Pratik çok amaçlı ayakkabılık 1,549 TL

Evdemo Raffi 4 kapaklı metal ayakkabılık 2,549 TL

Bu içerik 22 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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