26 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 26 Temmuz 2022 Salı kripto para piyasası

Bitcoin ve kripto para piyasaları 26 Temmuz Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi kripto paralar ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 26 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 26 Temmuz 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 26 TEMMUZ 2022 SALI

Bitcoin 26 Temmuz Salı günü 398.822,06 TL alış, 398.804,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 26 Temmuz Salı günü günü yüzde 5,74 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 22.274,34 Bitcoin'in satış fiyatı 22.273,36 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 26 Temmuz Salı günü yüzde 6,55 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.520,1700 satış fiyatı ise 1.520,1600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 26 TEMMUZ 2022 SALI

26 Temmuz Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 27.218,6439 TL, satış fiyatı 27.218,4648 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 26 Temmuz Salı günü yüzde 5,23 değer kaybı yaşadı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0671 Dolar, satış fiyatı 0,0670 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 26 TEMMUZ 2022 SALI

26 Temmuz Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,2005 TL, satış fiyatı ise 1,2004 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 26 Temmuz Salı günü yüzde 3,88 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3539 Dolar, satış fiyatı ise 0,3538 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 26 TEMMUZ 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3366 TL, satış fiyatı ise 6,3348 TL oldu.

