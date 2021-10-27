27 Ekim Bitcoin kaç TL? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

Son birkaç yılın en çok kazandıran varlıklarından biri olan Bitcoin, geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 478 değer kazandı. Ethereum ise 27 Ekim sabahına yüzde 3,67'lik yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

27 Ekim gününe yüzde 1'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 60 bin 950 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 80 dolardan kapatan Ethereum 4 bin 280 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne yüzde 2,31'lik kayıpla başlayan Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 0,82'lik yükseliş ile başlayan Ripple 1,11 dolar.

