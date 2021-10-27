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27 Ekim Bitcoin kaç TL? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

27.10.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67 bin dolara kadar yükselen Bitcoin bu hafta 63 bin 700 dolar seviyesini gördü. Piyasadaki diğer birçok altcoin, lider kripto para birimi olan Bitcoin'in hareketlerini takip ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

27 Ekim Bitcoin kaç TL? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

Son birkaç yılın en çok kazandıran varlıklarından biri olan Bitcoin, geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 478 değer kazandı. Ethereum ise 27 Ekim sabahına yüzde 3,67'lik yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

27 Ekim gününe yüzde 1'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 60 bin 950 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 80 dolardan kapatan Ethereum 4 bin 280 dolar.

27 Ekim Bitcoin kaç TL? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

DOGECOİN NE KADAR?

Güne yüzde 2,31'lik kayıpla başlayan Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 0,82'lik yükseliş ile başlayan Ripple 1,11 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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