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28 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 28 Ocak Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

28.01.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ocak haftanın beşinci gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin'de bugün %0,76 seviyesinde değer artışı yaşandı. Peki 28 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 28 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte son durum...

28 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 28 Ocak Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından merak ediliyor. 28 Ocak Cuma haftanın beşinci günü Bitcoin'de %0,76 seviyesinde değer artışı yaşandı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı sonrası yakından takip ediliyor. Peki 28 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu?

28 OCAK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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28 Ocak haftanın beşinci günü Bitcoin bugün %0,76'lık bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $36.676,0 yani 500.828,91 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 36.464,6 - 37.492,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $24,93B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%1,24'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $2.407,94 yani 42.861,66 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %1,24'lük bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,139892 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,138850 - 0,142473 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $$602,85M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

ripple7

Bugün %-2,62'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,74564 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,74082 - 0,75818 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,63B.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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