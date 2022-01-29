29 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 29 Ocak Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından merak ediliyor. 29 Ocak Cumartesi yani haftanın altıncı gününde Bitcoin'de %0,02 seviyesinde değer artışı yaşandı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı sonrası yakından takip ediliyor. Peki 29 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu?

29 OCAK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

29 Ocak haftanın altıncı günü Bitcoin bugün %0,02'lik bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $37.754,82 yani 511.698,63 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Bitcoin, gün içerisinde 6.46$ dolarlık bir değişim yaşadı.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%0.11’lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $2.544.61 yani 34.487,61 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %1,76’lık bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,1425008 üzerinden işlem görüyor. Dogecoin, gün aralığında 0,0024670 dolar arası bir değişim yaşadı.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %0,49 bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,61408 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,00297 dolar değerinde değişim gösterdi.



