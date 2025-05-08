3 ay sonra bir ilk! Kripto para piyasası ivme kazanıyor: Bitcoin 100 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 3,8'den fazla artarak 100 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 18.30 itibarıyla 100 bin 769 dolardan işlem gören Bitcoin'de, haftalık değer kazancı da yüzde 4'e yaklaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğinin duyurulmasının ardından Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ABD'li yetkililere görüşeceğini doğrulamıştı.

ETHEREUM'DA YÜZDE 11 DEĞER KAZANDI

Analistler, ABD ile İngiltere arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının da piyasalarda olumlu etki yarattığına işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 11 değer kazanarak 2000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

(AA)