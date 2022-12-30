30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

2021 kripto paraların yılı olmuştu. 2022'de ise dijital varlıklar hızla değer kaybederken altın, dolar değer kazandı. 30 Aralık'ta kripto paralardaki son durum araştırılıyor. Solana değer kaybıyla gündemdeki yerini aldı. Peki 30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? İşte detaylar...
Bitcoin 16 bin 537 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ethereum 1.119 seviyesinde yatay seyrine devam ediyor.
8 dolar seviyelerine kadar gerileyen Solana 9.37 dolar oldu.
Ripple 0,33 cent seviyesine kadar gerilemiş durumda.