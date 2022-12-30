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  4. 30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

30.12.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Bitcoin, Ethereum ve Solana başta olmak üzere birçok kripto para için olumsuz geçti. Üst üste gelen fed faiz artışları haberleri, piyasadaki volatilite, borsa haberleri ve daha birçok etken, kripto paraların 2022'de değer kaybetmesine yol açtı. Peki 30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? İşte detaylar...

30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

2021 kripto paraların yılı olmuştu. 2022'de ise dijital varlıklar hızla değer kaybederken altın, dolar değer kazandı. 30 Aralık'ta kripto paralardaki son durum araştırılıyor. Solana değer kaybıyla gündemdeki yerini aldı. Peki 30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? İşte detaylar...

30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 16 bin 537 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 1.119 seviyesinde yatay seyrine devam ediyor.

30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

SOLANA NE KADAR?

8 dolar seviyelerine kadar gerileyen Solana 9.37 dolar oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADA?

Ripple 0,33 cent seviyesine kadar gerilemiş durumda.

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