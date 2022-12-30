30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? Solana resmen çakıldı!

2021 kripto paraların yılı olmuştu. 2022'de ise dijital varlıklar hızla değer kaybederken altın, dolar değer kazandı. 30 Aralık'ta kripto paralardaki son durum araştırılıyor. Solana değer kaybıyla gündemdeki yerini aldı. Peki 30 Aralık Bitcoin, Ethereum, Solana ne kadar? Bitcoin, Ethereum ve Solana ne zaman yükselir? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 16 bin 537 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 1.119 seviyesinde yatay seyrine devam ediyor.

SOLANA NE KADAR?

8 dolar seviyelerine kadar gerileyen Solana 9.37 dolar oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADA?

Ripple 0,33 cent seviyesine kadar gerilemiş durumda.



