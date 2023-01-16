381 gün sonra gelen kırılma: Bitcoin için yeniden 100 bin dolar sesleri yükseldi

Geçtiğimiz yıl 100 bin dolar seviyelerini görebileceği tahmin edilen piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) yatırımcılarını hayal kırılığına uğratarak 15 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. 381 gün boyunca 200 günlük ortalamanın altında hareket eden Bitcoin, geçtiğimiz hafta çok güçlü bir çıkış yaptı. Lider kripto para birimi şu sıralar 407 milyar dolar piyasa değeriyle 21 bin 167 dolardan işlem görüyor.

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BITCOIN YÜKSELİŞ TAHMİNLERİ İÇİN UMUT VERDİ

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının bitcoin için bir "toparlanma yılı" olacağını ve gelecek 2-3 yılda Bitcoin fiyatının 50.000-100.000 dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi. CNBC tarafından St Moritz'de düzenlenen konferansta konuşan isimlerden biri olan Scaramuchi, "Risklerden bahsediyoruz, ancak bitcoine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN YÜKSELMEDEN ÖNCE 12 BİN DOLARA GERİLEYEBİLİR"

Aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi. Bitcoin fiyatının buralarda dip yapması olasılığı bulunduğunu ifade eden Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini de vurguladı.

YENİ SERMAYE GİRİŞİ BEKLENMİYOR

CoinShares baş stratejisti Meltem Demirörs ise bitcon fiyatının aşağında 20 bin-15 bin dolar, yukarıda ise 25 bin-30 bin dolar aralığında hareket etmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Demirörs, "Bitcoinde çok fazla zoraki satış kaldığını düşünmüyorum. Ancak yukarı yönlü hareketin oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum, çünkü çok fazla yeni sermaye girişi görmüyorum" dedi.

