FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 4 Şubat Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

4 Şubat Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

04.02.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Şubat haftanın beşinci gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin ve Dogecoin'de düşüş yaşanırken; Ethereum ve Ripple'da bugün artış meydana geldi. Bitcoin bugün %2,07 artış seviyesinde değer kazandı. Peki 4 Şubat Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 4 Şubat Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? İşte son rakamlar...

4 Şubat Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 4 Şubat Cuma haftanın beşinci günü Bitcoin'de %2,07 artış seviyesinde değer seyrediyor. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında kendini toplamaya çalışıyor. İşte 4 Şubat 2022 tarihinde Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

4 ŞUBAT BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

Güne $36.376,8500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,40 artışla $37.866,40 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

Güne $0,5986 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,07 artışla $0,6173 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Güne $2.583,0700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,20 artışla $2.791,78 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne $0,1355 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,87 artışla $0,1397 seviyesinde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hesabına yanlışlıkla yatan Bitcoin başına dert oldu! İade etmeyince…Hesabına yanlışlıkla yatan Bitcoin başına dert oldu! İade etmeyince…
2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?
Benzin ve motorine zam geldiBenzin ve motorine zam geldi
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Cumhur İttifakı'yla ilgili ses getirecek açıklama

Otomobil almak isteyenler dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyor

Otomobil almak isteyenler dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyor

Otogaza zam geldi! LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

Otogaza zam geldi! LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.