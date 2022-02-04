4 Şubat Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 4 Şubat Cuma haftanın beşinci günü Bitcoin'de %2,07 artış seviyesinde değer seyrediyor. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında kendini toplamaya çalışıyor. İşte 4 Şubat 2022 tarihinde Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

4 ŞUBAT BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

Güne $36.376,8500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,40 artışla $37.866,40 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

Güne $0,5986 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,07 artışla $0,6173 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Güne $2.583,0700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,20 artışla $2.791,78 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne $0,1355 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,87 artışla $0,1397 seviyesinde bulunuyor.



