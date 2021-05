6 Mayıs Kripto para piyasası yorumları | Bugün Bitcoin ve Ethereum ne kadar? İşte son gelişmeler

Bitcoin, bu sabah itibariyle $56.890,3500’dan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 500 seviyesine yaklaştı. Her gün kendi rekorunu tazeleyen ETH, bugün de güne yükselişle başladı. Doge’nin yükselişini ise kripto boğası Mike Novogratz, finansal ekonomiye bir başkaldırı olarak yorumluyor. Novogratz, Doge ile ilgili kısa pozisyon almanın riskli olduğunu dile getirdi. Peki kripto paradaki son gelişmeler neler? BTC ve ETH ne kadar? Doge ne kadar?

Aynı zamanda, ABD’nin New York kentinde bulunan Sotheby’s müzayede evi, ilk defa dijital olmayan bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Müzayede evi, İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin ünlü eseri “Love is in the Air”in satışında Bitcoin ve Ethereum’la yapılacak ödemelerin kabul edileceğini duyurdu. Satışın, 3 ile 5 milyon dolar arasında bir fiyata gerçekleşmesi bekleniyor.