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  4. 6 Mayıs Kripto para piyasası yorumları | Bugün Bitcoin ve Ethereum ne kadar? İşte son gelişmeler

6 Mayıs Kripto para piyasası yorumları | Bugün Bitcoin ve Ethereum ne kadar? İşte son gelişmeler

06.05.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin yaşadığı dalgalı seyirden sonra Ethereum ve Doge hızlı bir yükselişe geçti. Ethereum son bir haftada dolar bazında yüzde 24,63 değer kazanırken, Doge ise yüzde 89,37 artış gösterdi. Piyasalarda son haftada yaşanan bu gelişmelerden sonra ise analistler, Ripple XRP’nin de Ethereum’a benzer bir şekilde artış göstereceğini ön görüyor. Analistler aynı zamanda BTC’nin dgüçlü bir direnç seviyesine sahip olduğunu bu sebeple 52 bin dolara kadar gerileyeceğini ifade ediyor.

Bitcoin, bu sabah itibariyle $56.890,3500’dan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 500 seviyesine yaklaştı. Her gün kendi rekorunu tazeleyen ETH, bugün de güne yükselişle başladı. Doge’nin yükselişini ise kripto boğası Mike Novogratz, finansal ekonomiye bir başkaldırı olarak yorumluyor. Novogratz, Doge ile ilgili kısa pozisyon almanın riskli olduğunu dile getirdi. Peki kripto paradaki son gelişmeler neler? BTC ve ETH ne kadar? Doge ne kadar?

Aynı zamanda, ABD’nin New York kentinde bulunan Sotheby’s müzayede evi, ilk defa dijital olmayan bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Müzayede evi, İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin ünlü eseri “Love is in the Air”in satışında Bitcoin ve Ethereum’la yapılacak ödemelerin kabul edileceğini duyurdu. Satışın, 3 ile 5 milyon dolar arasında bir fiyata gerçekleşmesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $56.890,3500 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,59 artışla $57.009,66 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $3.461,7900 ile başlayan Ethereum, 6 Mayıs itibarıyla %6,03 artışla $3.444,83 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 5 Mayıs tarihinde ise $3.463,3900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Ethereum dolar bazında haftalık yüzde 25,08 değer kazanırken, aylık olarak yüzde 63,90 oranında bir büyüme kaydetti.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Şaka amacıyla yaratılan Dogecoin, Elon Musk’ın paylaşımları sonrasında büyük bir yükseliş kaydederek sene başından bu yana 74 katına çıktı. Seneye 0,0090 cent civarında başlayan kripto para, şu an 0,6089 cent civarında bulunuyor.
Dogecoin dolar bazında haftalık yüzde 88,51 artış gösterirken, aylık olarak yüzde 916,88 değer kazandı.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
Güne $1,5684 ile başlayan Ripple, 6 Mayıs itibarıyla %18,56 artışla $1,6912 seviyesinde bulunuyor.
Ripple XRP ise dolar bazında haftalık yüzde 22,82 bir değer kazandı. Aylık olarak ise yüzde 84,38 değer kazandı.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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