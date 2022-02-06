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6 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

06.02.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde düşüşte olan kripto paralar geçtiğimiz birkaç gün içerisinde değer kazandı. 33 bin dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin, yeniden 40 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin'in hareketlerini Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinler izliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 bin 160 dolara kadar gerileyen Ethereum yeniden 3 bin doların üzerine çıktı. İşte kripto paralarda son durum...

6 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Kripto paralar, son zamanlarda gerçekleşen derin düşüşten sonra yatırımcılarını sarstı. Düşüşten ve yükselişten birçok coinin aynı anda etkilendiği kripto para piyasasında, en son gerçekleşen kan kaybının ardından toparlanmalar görüldü. Bitcoin ve Ethereum, kripto paraların başında geliyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

6 Şubat sabah saatlerinde yüzde 0,47 değer kazanan Bitcoin 41 bin 577 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 564 bin 715 TL oldu.

6 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

ETHEREUM NE KADAR?

Son gerçekleşen düşüş ile 2 bin 160 dolar kadar gerileyen Ethereum, hızla toparlanarak 3 bin doların üzerine attı. Ethereum 3 bin 19 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 6 Şubat 2022'de 0.14 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

6 Ocak sabah saatlerinde yatay seyreden Ripple 0,66 cent oldu. Ripple geçtiğimiz günlerde 0,54 cent seviyesine kadar gerilemişti.

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