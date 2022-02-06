6 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Kripto paralar, son zamanlarda gerçekleşen derin düşüşten sonra yatırımcılarını sarstı. Düşüşten ve yükselişten birçok coinin aynı anda etkilendiği kripto para piyasasında, en son gerçekleşen kan kaybının ardından toparlanmalar görüldü. Bitcoin ve Ethereum, kripto paraların başında geliyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

6 Şubat sabah saatlerinde yüzde 0,47 değer kazanan Bitcoin 41 bin 577 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 564 bin 715 TL oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Son gerçekleşen düşüş ile 2 bin 160 dolar kadar gerileyen Ethereum, hızla toparlanarak 3 bin doların üzerine attı. Ethereum 3 bin 19 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 6 Şubat 2022'de 0.14 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

6 Ocak sabah saatlerinde yatay seyreden Ripple 0,66 cent oldu. Ripple geçtiğimiz günlerde 0,54 cent seviyesine kadar gerilemişti.

