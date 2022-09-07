7 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "7 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...
Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 5'in üzerinde bir düşüşle 18.700 doların altını test etti.
Bitcoin 7 Eylül Çarşamba günü 344.172,75 TL alış, 344.169,28 TL satış fiyatından işlem görüyor.
7 Eylül Çarşamba günü Bitcoin'in alış fiyatı 18.809,31 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 18.809,12 Dolar oldu.
Ethereum'un alış fiyatı 1.521,5000 Dolar, satış fiyatı ise 1.521,4900 Dolar oldu.
7 Eylül Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 27.840,4070 TL, satış fiyatı 27.840,2240 TL oldu.
Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0590 Dolar, satış fiyatı 0,0590 Dolar oldu.
7 Eylül Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,0799 TL, satış fiyatı ise 1,0798 TL oldu.
Ripple alış fiyatı 0,3189 Dolar, satış fiyatı ise 0,3188Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,8352 TL, satış fiyatı ise 5,8334 TL'den işlem görüyor.
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