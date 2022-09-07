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7 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

07.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Eylül Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 7 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

7 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "7 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 5'in üzerinde bir düşüşle 18.700 doların altını test etti.

Bitcoin 7 Eylül Çarşamba günü 344.172,75 TL alış, 344.169,28 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

7 Eylül Çarşamba günü Bitcoin'in alış fiyatı 18.809,31 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 18.809,12 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.521,5000 Dolar, satış fiyatı ise 1.521,4900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

7 Eylül Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 27.840,4070 TL, satış fiyatı 27.840,2240 TL oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0590 Dolar, satış fiyatı 0,0590 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 7 EYLÜL ÇARŞAMBA

7 Eylül Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,0799 TL, satış fiyatı ise 1,0798 TL oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3189 Dolar, satış fiyatı ise 0,3188Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,8352 TL, satış fiyatı ise 5,8334 TL'den işlem görüyor.

ripple

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