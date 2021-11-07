7 Kasım Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), Dogecoin ne kadar?

JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, altına yapılan yatırımın altına yapılmaması durumunda Bitcoin'in uzun vadede fazlasıyla değer kazanacağını vurduladı. Bitcoin'in Türk Lirası karşısındaki değeri 598 bin 772,37 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Hafta boyu en yüksek 64 bin 300 dolara kadar ulaşan Bitcoin 61 bin 895 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Son 6 haftadır aralıksız değer kazanan Ethereum yüzde 50 yükseldi. Bu hafta 4 bin 675 dolara kadar yükselerek rekor kıran Ethereum 4 bin 554 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 0,34 cent seviyesine kadar hızla yükselen Dogecoin haftayı 0,25 cent seviyesinde kapatmıştı. Dogecoin 0,25 cent seviyesinden işlem görüyor.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,77'lik yükseliş ile başlayan Ripple (XRP) 1,17 dolar.

