7 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

7 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları vatanraşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. En çok yatırım yapılan Kripto para birimlerinden Bitcoin; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarını de etkiliyor. Her gün çok sayıda kişi tarafından takip edilen kripto para piyasasına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki7 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 7 Şubat Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 7 Şubat Pazartesi günü yüzde 3,04 değer kazandı. Bitcoin 42,837,0 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 581.059,70 TL oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yüzde 2,21 değer artışıyla 3.083,66 doları gördü. TL Ethereum'un Türk Lirası bazındaki değeri 41.833,15 Türk Lirası oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 7 Şubat 2022'de 0,157900 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

7 Ocak sabah saatlerinde Ripple (XRP) yüzde 8.12'lik değer artışıyla 0,72263 dolar oldu.

