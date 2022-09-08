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8 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

08.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "8 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

8 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 8 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 19 bin dolar etrafındaki seviyesini sürdürmeye devam ediyor.

Bitcoin 8 Eylül Perşembe günü 353.745,21TL alış, 353.738,78 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

8 Eylül Perşembe günü Bitcoin'in alış fiyatı 19.251,44 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 19.251,09 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.625,6300 Dolar, satış fiyatı ise 1.625,6200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

8 Eylül Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.870,9513 TL, satış fiyatı 29.870,7675 TL oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0608 Dolar, satış fiyatı 0,0608 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 EYLÜL PERŞEMBE

8 Eylül Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1172 TL, satış fiyatı ise 1,1170 TL oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3318 Dolar, satış fiyatı ise 0,3317 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0968 TL, satış fiyatı ise 6,0950 TL'den işlem görüyor.

ripple

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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