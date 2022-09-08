8 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 8 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...
Bitcoin 19 bin dolar etrafındaki seviyesini sürdürmeye devam ediyor.
Bitcoin 8 Eylül Perşembe günü 353.745,21TL alış, 353.738,78 TL satış fiyatından işlem görüyor.
8 Eylül Perşembe günü Bitcoin'in alış fiyatı 19.251,44 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 19.251,09 Dolar oldu.
Ethereum'un alış fiyatı 1.625,6300 Dolar, satış fiyatı ise 1.625,6200 Dolar oldu.
8 Eylül Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.870,9513 TL, satış fiyatı 29.870,7675 TL oldu.
Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0608 Dolar, satış fiyatı 0,0608 Dolar oldu.
8 Eylül Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1172 TL, satış fiyatı ise 1,1170 TL oldu.
Ripple alış fiyatı 0,3318 Dolar, satış fiyatı ise 0,3317 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0968 TL, satış fiyatı ise 6,0950 TL'den işlem görüyor.
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