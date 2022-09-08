8 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 8 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 19 bin dolar etrafındaki seviyesini sürdürmeye devam ediyor.

Bitcoin 8 Eylül Perşembe günü 353.745,21TL alış, 353.738,78 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

8 Eylül Perşembe günü Bitcoin'in alış fiyatı 19.251,44 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 19.251,09 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.625,6300 Dolar, satış fiyatı ise 1.625,6200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

8 Eylül Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.870,9513 TL, satış fiyatı 29.870,7675 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0608 Dolar, satış fiyatı 0,0608 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 EYLÜL PERŞEMBE

8 Eylül Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1172 TL, satış fiyatı ise 1,1170 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3318 Dolar, satış fiyatı ise 0,3317 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0968 TL, satış fiyatı ise 6,0950 TL'den işlem görüyor.





