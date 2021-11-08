8 Kasım Ripple kaç TL? Bitcoin yükseliyor! Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

New York'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen seçimler ile yeni belediye başkanı olan Eric Adams'ın ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağı duyuruldu. 1 Bitcoin'in değeri 633 bin 180 TL. Ripple'ın TL karşısındaki değeri ise 12,48 TL. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yüzde 3 değer kazanan Bitcoin 8 Kasım gününe yüzde 3,39'luk yükseliş ile başladı. Bitcoin 65 bin 440 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Son 6 haftadır yüzde 51 değer kazanan Ethereum rekora koşuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum 8 Kasım gününe yüzde 2,40'lık yükseliş ile başladı. Ethereum 4 bin 730 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne yüzde 3,63'lük yükseliş ile başlayan Dogecoin 0,27 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yüzde 9,26 değer kazanan Ripple 1,28 dolara ulaştı.

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