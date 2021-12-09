9 Aralık kripto paralar ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

Kripto paralar son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağında. Lider kripto para birimi Bitcoin yeniden 60 bin doların altına düştü. Diğer birçok altcoin de Bitcoin'in hareketlerini takip ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...
9 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,46'lık düşüş ile başlayan Bitcoin 49 bin 800 dolar.
Güne yüzde 1,57'lik değer kaybı ile başlayan Ethereum ise 4 bin 370 dolar.
Yüzde 1,35 düşen Dogecoin 0,17 cent.
Yüzde 1,32 değer kaybeden Ripple 0,85 cent.
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