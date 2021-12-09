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9 Aralık kripto paralar ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

09.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım araçları kripto paralarda sular durulmuyor. Aşırı volatil olan bu piyasaya geçtiğimiz hafta satış baskısı hakimdi. Yüzde 30'lara varan düşüşün ardından toparlanmaya başlayan kripto paralarda dalgalanma sürüyor. Bitcoin'in TL bazında değeri 681 bin 111 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

9 Aralık kripto paralar ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

Kripto paralar son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağında. Lider kripto para birimi Bitcoin yeniden 60 bin doların altına düştü. Diğer birçok altcoin de Bitcoin'in hareketlerini takip ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

9 Aralık kripto paralar ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

9 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,46'lık düşüş ile başlayan Bitcoin 49 bin 800 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne yüzde 1,57'lik değer kaybı ile başlayan Ethereum ise 4 bin 370 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 1,35 düşen Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 1,32 değer kaybeden Ripple 0,85 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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