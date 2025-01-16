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ABD'de enflasyonun açıklanmasının ardından Bitcoin'den hamle: 100 bin doları test etti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 09:02
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ABD'de enflasyonun açıklanması sonrası Bitcoin yükselmeye başladı. Haftanın başında 89 bin dolar sınırına kadar gerileyen Bitcoin yeniden 100 bin dolar seviyesini test etmeye başladı.

ABD'de enflasyonun açıklanmasının ardından Bitcoin'den hamle: 100 bin doları test etti!

ABD'de enflasyon beklentilere paralel olarak yükselerek geldi. Buna göre ABD'de TÜFE aralıkta yüzde 0,4, 2024'ün tamamında yüzde 2,9 arttı.
Enflasyon kasımda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 düzeyindeydi. Açıklanan verilerin ardından düşüş eğilimindeki kripto piyasaları ise yeniden hareketlendi.

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YENİDEN 100 BİN DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ

ABD'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda paralel bir şekilde yükselmesi, Bitcoin'i harekete geçirdi.
Hafta başında 89 bin Dolar sınırına kadar gerileyen ve son iki ayın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, enflasyon verilerinin ardından yeniden 100 bin Dolar seviyesine çıktı.
Bitcoin, bu sabah saatlerinde 99 bin 600 Dolar seviyesinden işlem görüyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bitcoin abd abd enflasyon
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