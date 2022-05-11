ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin ve kripto paralar çakıldı!

ABD'de Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası ABD doları güçlenirken, kriptopara ve değerli metal fiyatları düşüyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

BİTCOIN 29 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Bitcoin fiyatı ABD enflasyon verisi sonrasında 30 bin psikolojik sınırını bir kez daha aşağı kırdı ve 29167,70 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 5,6 kayıpla 29261,40 dolar seviyesinde.

Son 7 günde yüzde 22.5 oranında değer kaybeden Bitcoin, son 1 saatte ise yüzde 7.4’lük bir kayıp yaşadı.

KRİPTO PARALAR DÜŞÜYOR

Bitcoin’in başı çektiği en değerli kripto para listesindeki tüm kripto para birimleri düşüşte. ETH'nin fiyatı yüzde 11 düşerek 2 bin 175 dolardan işlem gördü. .

Ripple ve Dogecoin de düşüşünü sürdürdü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.6 düşerek 50 cente geriledi. DOGE ise yüzde 7.9 düştü ve 10 cent oldu. Ancak DOGE'un rakiplerinin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle DOGE en büyük 10 kripto para arasına girdi.

BİTCOİN 20 BİN DOLARLARA SABİTLENİR Mİ?

Kripto para analistlerine göre Bitcoin belirsiz bir rotada ilerliyor. Fiyatı 30 bin dolara gerileyen BTC, 29 bin dolar seviyesine birkaç dakikalığına gerilese de ardından yükseldi.

Ancak analizlere göre 31 bin 400 dolar seviyesinde direnç görülüyor. BTC'nin önce 31 bin 400 ardından 32 bin 650 doları aşamaması halinde 28 bin dolarlara kadar inebileceği belirtiliyor.



