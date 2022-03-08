ABD ve Avrupa'dan kripto para ve Bitcoin için kritik 'yasak' kararı! Tarih belli oldu...

Bloomberg News'un Biden yönetiminden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Joe Biden ABD hükümetinin kripto para stratejisini ortaya koyacak bir kararnameyi bu hafta imzalayacak.

Kaynaklara göre, Biden'in imzalayacağı kararname federal kurumlara dijital varlıklar için yapılması gerekebilecek potansiyel düzenleyici değişiklikleri, ulusal güvenliğe etkilerini ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verecek.

Rusya'ya karşı uygulamaya konan yaptırımlar sonrasında Beyaz Saray'ın kripto paralara daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor. ABD yönetimi, yaptırım uygulanan kuruluşların ve bireylerin kriptolar kullanarak bunlardan kaçınabileceklerinden endişe ediyor.

AP'DEN BITCOIN KARARI!

Öte yandan Kısa bir süre önce Bitcoin’i de kapsayacak olan kripto para yasağı yasası ile gündeme gelen Avrupa Parlamentosu, bu kararının oylamasını süresiz bir şekilde ertelemişti. Bunun ardından ise, yapılan düzenlemelerin sonrasında Avrupa Birliği’nin “Kripto Varlıklar Piyasaları (MiCA) yasa tasarısının 14 Mart tarihinde oylamaya alınacağı bildirildi.

BITCOIN YASAĞINA DAİR İBARELER TASARIDAN ÇIKARILDI

Söz konusu haber Avrupa Parlamento’sunun MiCA tasarısının mimarı üyesi Dr. Stefan Berger tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Berger, yaptığı açıklamalarında konuyla ilgili olarak, “Bitcoin ve Proof of Work yasağı konusu bundan böyle MiCA tasarısı içerisinde yer almayacak. Benim önerim, tüm diğer finansal ürünlerde olduğu gibi kripto varlıkları da sınıflandırma alanına dahil etmektir. Kripto paraların enerji tüketimine dair tartışmalar ile birlikte bu sınıflandırma netlik sağlayabilir ve tüketiciler için daha iyi bir bilgi temeli oluşturabilir. MiCA tasarısı için çok güçlü bir destek bulunması aslında Avrupa Parlamentosu’nun nötr teknoloji ve inovasyon dostu bir finansal sektör için güçlü bir sinyal vermesidir" dedi.

Böylelikle Berger, daha önce Bitcoin dahil Proof of Work çalışma sistemine dayalı tüm kripto paraların yasaklanmasını amaçlayan tasarının bu bölümünün bundan böyle tasarıda yer almayacağını da onaylamış oldu.

Proof of Work kripto paralar arasında şimdilik Ethereum da bulunuyor. Bununla birlikte Ethereum, yakında daha çevreci bir mekanizma olan Proof of Stake’e geçmeyi hedefliyor.



