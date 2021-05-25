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ADA 1 milyon cüzdana ulaştı, BTC'nin cüzdan sayısı 20 bin arttı! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

25.05.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çin’den gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

ADA 1 milyon cüzdana ulaştı, BTC'nin cüzdan sayısı 20 bin arttı! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 628 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

BITCOIN'İN HACMİ YÜKSELDİ

Son 24 saat içinde 34,895.42 ve 39,835.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.73 artışla 38.659.47 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 50 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.

ETH YÜZDE 24 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,091.79 ve 2,750.53 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 23.42 artışla 2,098.52 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.25 ve piyasa hacmi yaklaşık 48 milyar dolarlık artışla 295 milyar dolar düzeyindeydi.

YATIRIMCILAR NAKİTTEN ÇIKIYOR

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 düştü. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.14 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 60 milyar dolar düzeyindeydi.

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Toplam 10,039 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8'ini Bitcoin, yüzde 18.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNİN YÜZDE 70'İ ÇİN'DEYDİ

Çin'in bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından bu ülkedeki birçok bitcoin madencisi faaliyetlerini durdurdu. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları Cuma geç saatlerde açıkladı. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin Çin'de gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarak adlandırılırken doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.

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ADA 1 MİLYON CÜZDANA ULAŞTI

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Cardano Foundation ağda ilk defa 1 milyon adet cüzdana ulaşıldığını açıkladı. Birden fazla cüzdan açılabildiği için bu sayı 1 milyon kullanıcı anlamına gelmiyor, fakat Cardano’nun (ADA) dinamikleri düşünüldüğünde bir başarının içinde olduğu görülüyor.

Öte yandan, Cardano Community hesabında ADA’ların yüzde 70’inin stake edildiği paylaşıldı. Sert düşüşlerden etkilenen ADA yatırımcısı ise yaz aylarında yapılması planlanan Alonzo forkunu bekliyor.

GERİ ÇEKİLME SIRASINDA ADRES SAYISI 20 BİN ARTTI

Kripto para piyasası sert düşüşler yaşarken Bitcoin yatırımcıları son düşüşte BTC biriktirmeye devam etti. Glassnode verilerine göre, 12 Mayıs’tan bu yana yaşanan geri çekilmede adres sayısı 20 bin artarak 550 bin civarına yaklaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Veriler hesaplanırken madenci hesapları ve harcama yapılan coin adresleri devre dışı bırakıldı.

Dinamo Kiev haziran ayında hayata geçirmeyi planladığı NFT (Non-Fungible Token / dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birim) biletlerini duyurdu. ABD merkezli bir blockchain firmasıyla birlikte çalışmayı planlayan Dinamo Kiev, biletlerin beşte birini NFT olarak satışa sunacağını açıkladı.

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Kaynak: DHA

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