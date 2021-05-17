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ADA güçlenmeye devam ediyor! EOS kripto para borsası çalışmalarıyla yüzde 50 yükseldi!

17.05.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen yoğun satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 43,000 dolara, tüm piyasaların toplam hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

ADA güçlenmeye devam ediyor! EOS kripto para borsası çalışmalarıyla yüzde 50 yükseldi!

Tesla CEO'su Elon Musk, 13 Mayıs tarihli Twitter mesajında, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin’i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin’in harcadığı enerjinin yüzde 1’inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" dedi.

YEŞİL ENERJİ YÜKSELDİ

Dijital varlıkların yükselişinin çevreye zarar vererek gerçekleşmemesi gerektiğini belirten Musk'ın açıklamasından sonra, yeşil enerji çözümleri üreten birimler ise yükseldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42,284.57 ve 49,720.04 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.51 düşüşle 43,319.33 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 797 dolara kadar geriledi.

ETH VE BNB GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,184.45 ve 3,878.90 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.46 düşüşle 3,257.79 dolara indi.

Birimin haftalık kaybı yüzde 19.30 ve piyasa hacmi de 368 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486.00 ve 606.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.49 düşüşle 505.30 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.40 ve piyasa hacmi de 75 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 978 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Bitcoin üzerindeki satış baskısının etkisiyle gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 94'ünün değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

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Toplam 9,848 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.3'ünü Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 212 milyar dolar düzeyindeydi.

ADA GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?" başlıklı piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Yaklaşık bir ay önce Cardano, blok üretiminin yüzde 100 ademi merkeziyetçiliğe ulaştığını duyurdu. IOHK'ya göre, ademi merkeziyet kademeli oldu ve bu, merkezi otoritelerden bağımsız bir protokol oluşturmanın ilk adımdı Cardano şimdi de DPT operatörünü açmayı planlıyor. Şirket, DPT ademi merkeziyetinin dağıtılmış düğümler arasında güvenilir ve etkili bir bağlantı kurmayı amaçladığını belirtiyor.

EOS KENDİ KRİPTO PARA BORSASI İÇİN HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

"Block.one ve ortakları EOS tabanlı kripto borsasını başlatmak için 10 milyar dolar topladı. EOSIO açık kaynaklı blockchain yazılımının arkasındaki şirket olan Block.one, bugün yeni kurulan bir yan kuruluş olan Bullish Global'in kurulduğunu duyurdu. Haberin ardından EOS yüzde 50 yükseldi.

EBAY'DAN GÜNCELLEMEYİ YAPTI

"E-ticaret devi eBay, değiştirilemez token satışını kolaylaştırmak için politikasını güncelledi. EBay'in Jordan Sweetnam'a göre eski PayPal sahibi, platformda çok çeşitli NFT'lerin ticareti için bir dizi araç sunacak. eBay, NFT satışlarına girişen ilk büyük e-ticaret şirketi oldu.

"Texas Temsilciler Meclisi üyeleri, eyaletteki ticari yasalar kapsamında kripto para birimlerini tanımayı amaçlayan bir tasarıyı onayladı. Tasarı şimdi önerilen değişiklikler ve potansiyel olarak nihai bir oylama için Teksas Senatosuna gidecek. Kripto mevzuatı senatoyu geçerse, Teksas Valisi Greg Abbott tasarıyı imzalayabilir." (Grafik)

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Kaynak: DHA

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