FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Alt üstü kripto deyip bu olursa şaşırmayın! İcra takibinden miras hakkına kadar her şey onun için de geçerli...

Alt üstü kripto deyip bu olursa şaşırmayın! İcra takibinden miras hakkına kadar her şey onun için de geçerli...

20.03.2025 14:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto varlıklara ilgi gün geçtikçe artarken uzmanlar ilgili varlıkların miras ve icra kapsamında olduğunu bildirdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avukat Özlem Kurt, medeni kanunda kripto varlıklara özel bir hüküm olmadığını belirtti ve ekonomik değerleri olmasından dolayı mirasçıların bunda faydalanabileceğinin altını çizdi.

Alt üstü kripto deyip bu olursa şaşırmayın! İcra takibinden miras hakkına kadar her şey onun için de geçerli...

Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

iStock-1146875114

TRUMP SONRASI KRİPTO YATIRIMI ARTTI

ABD'de tekrar başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın iyimser söylemleriyle yatırımcı sayısında küresel çapta artış yaşanan kripto varlıklar, miras ve icra takibi gibi işlemlerle gündeme gelmeye başladı.

KRİPTO VARLIKLAR DA MİRASA DAHİL

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.
Dönmez, kripto varlıkların vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufla mirasçılara geçmesinin de sağlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

iStock-920931664

"Murisin kripto varlıkları, bir kripto varlık hizmet sağlayıcıda veya yeni düzenlemeler akabinde bir saklama kuruluşunda bulunuyorsa mirasçıların, ilgili kripto varlık hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı, ölüm belgesi ve gereken diğer belgelerle başvurup talepte bulunmaları yeterli olacaktır. Ancak murisin kripto varlıkları bir soğuk cüzdanda saklanıyor ise cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi varlıklara ulaşmak için tek seçenektir."

KRİPTO VARLIĞINIZA İCRA BAŞLATILABİLİR

Kripto cüzdanlara yönelik icra işlemlerine de değinen Dönmez, borçlunun malvarlığına dahil olan kripto varlıklarına karşı da icra takibi başlatılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

iStock-1453936607

Dönmez, Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcı müşterilerine ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceğinin açık bir şekilde ifade edildiğini vurguladı.

iStock-179125494

"EKONOMİK DEĞERİ OLAN HER TÜRLÜ VARLIK"

Avukat Özlem Kurt da ekonomik değeri olan her türlü mal varlığı değerinin miras kapsamına girdiğini ifade etti.
Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesi uyarınca mirasçıların, miras bırakanın ölümü anında tüm malvarlığı hak ve borçlarını bir bütün halinde kazandığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

iStock-1194945321 (2)

"Ayrıca mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını ve diğer malvarlığı haklarını doğrudan doğruya kazanırlar. Buna göre medeni kanunda kripto paralara özgü özel bir hüküm olmasa da ekonomik değeri olan kripto varlıkların da diğer malvarlığı kapsamında değerlendirilerek mirasçılara intikal etmesi söz konusudur."

NE KADAR OLDUĞU TESPİT EDİLMELİ

Kurt, Türk Medeni Kanunu’nun yanı sıra vergi mevzuatının da kripto paraların mirasa konu olabileceğini zımnen teyit ettiğini aktararak, Kripto varlıkların mirasçılara intikal edebilmesi için mirasçıların öncelikle, vefat eden kişinin kripto varlıklarının varlığını ve miktarını tespit etmeleri gerektiğini ifade etti.

iStock-1331965101

Kripto varlık sahibi vefat eden kişinin bu varlıklarından mirasçılarını haberdar etmesi ve bilgileri güvenli bir şekilde mirasçılara ulaştırmış olmasının kritik öneme sahip olduğunu anlatan Kurt, hukuki geçerliliği olan ve kripto varlıkların intikali konusunda açık talimatlar içeren bir vasiyetname hazırlanmasının olası kayıpların önüne geçeceğini söyledi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİR

Kurt, kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak kripto varlıkların konu olduğu hukuki işlemlerin de sayısının hızla arttığını kaydederek, en sık sorulan başında kripto varlıkların icra takibine konu olup olmadığının geldiğini bildirdi.

iStock-1447397756 (3)

2024 YILINDA YASAL DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

Mevcut hukuki düzenlemelere göre kripto varlıkların haczedilmesine engel bir hükmün bulunmadığını, 2024 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konunun daha da netleştiğini ifade eden Kurt, şunları söyledi:

iStock-2047527485

"7518 sayılı Kanun ile SPK’ye eklenen 99/B maddesi, kripto varlıkların haczedilebileceğini açıkça düzenlemiş ve İcra İflas Kanunu çerçevesinde bunların bilişim sistemleri üzerinden sorgulanarak elektronik ortamda haczedilebileceğini hükme bağlamıştır. Henüz UYAP üzerinden kripto hesaplarına haciz uygulaması tam anlamıyla devreye girmemiş olsa da yakın gelecekte sistem entegrasyonu sağlanarak bu sürecin daha etkin hale gelmesi beklenmektedir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bakan Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedirBakan Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir
İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdüİsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü
Anahtar Kelimeler:
miras kripto miras paylaşımı icra borcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

İBB için 'Capacity AVM'den rüşvet' iddiası! Tam 5 milyon euro

İBB için 'Capacity AVM'den rüşvet' iddiası! Tam 5 milyon euro

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.