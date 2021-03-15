Kripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı

Altın ve dolar gibi geleneksel yatırım araçlarından sonra son zamanlarda en popüler yatırım araçlarından birisi de kripto para piyasası oldu. Dijital paraya Türkiye'de yatırım yapanların sayısı gün geçtikçe artarken, kripto para piyasasında yeni gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta birçok kurumsal şirketin yatırım yaptığını açıkladığı Bitcoin'in fiyatı 61 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'in yükselişini alt coinler de takip etti.

DEGO FİNANS HIZLI GİRİŞ YAPTI

İlk olarak 2020 yılının son çeyreğinde piyasada listenen DEGO, popüler kripto para piyasalarında listelenince yoğun ilgi gördü. Bitcoin'in hızla yükselişi piyasaya yeni giren DEGO Finance'da yaradı. On binlerce kullanıcısı olan kripto para piyasalarında üç gün önce kendini gösteren DEGO, kısa sürede yatırımcısına kazandırdı.

DEGO nedir?

DEGO token, DeFi ve NFT odaklı ve farklı blockchain teknolojileriyle uyum sağlayarak çalışabilen bir platformdur. DEGO bünyesinde bulunan NFT ekosisteminde dileyen herkes NFT madenciliği yaparak üretim yaparken, alım satım işlemleri de gerçekleştirebilecektir. DEGO token, ekosistemin ödemeleri ve yönetişimi için de gereklidir. Bu süreçte kullanıcılar, topluluk kararlarına, oylamalarına ve faaliyetlerine katılabilirler.