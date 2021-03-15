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Kripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 15.03.2021 09:14 | Son Güncelleme

Kripto para piyasasında hafta sonu Bitcoin 60 bin doları aşarken, spor ve eğlence dünyasının yatırım yaptığı Chiliz fiyatını ikiye katladı. Öte yandan karını yüzde 60'a yükselten Holo yatırımcısına kazandırırken yeni piyasaya giren DEGO Finans ise yüzde 150 kar sağladı.

Kripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı

Altın ve dolar gibi geleneksel yatırım araçlarından sonra son zamanlarda en popüler yatırım araçlarından birisi de kripto para piyasası oldu. Dijital paraya Türkiye'de yatırım yapanların sayısı gün geçtikçe artarken, kripto para piyasasında yeni gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta birçok kurumsal şirketin yatırım yaptığını açıkladığı Bitcoin'in fiyatı 61 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'in yükselişini alt coinler de takip etti.

DEGO FİNANS HIZLI GİRİŞ YAPTI

İlk olarak 2020 yılının son çeyreğinde piyasada listenen DEGO, popüler kripto para piyasalarında listelenince yoğun ilgi gördü. Bitcoin'in hızla yükselişi piyasaya yeni giren DEGO Finance'da yaradı. On binlerce kullanıcısı olan kripto para piyasalarında üç gün önce kendini gösteren DEGO, kısa sürede yatırımcısına kazandırdı.

DEGO nedir?

DEGO token, DeFi ve NFT odaklı ve farklı blockchain teknolojileriyle uyum sağlayarak çalışabilen bir platformdur. DEGO bünyesinde bulunan NFT ekosisteminde dileyen herkes NFT madenciliği yaparak üretim yaparken, alım satım işlemleri de gerçekleştirebilecektir. DEGO token, ekosistemin ödemeleri ve yönetişimi için de gereklidir. Bu süreçte kullanıcılar, topluluk kararlarına, oylamalarına ve faaliyetlerine katılabilirler.

Bitcoin gibi sınırlı sayıda üretilecek olan DEGO'nun, toplam arzı 21 milyonken şu an dolaşımda olan arzı ise yaklaşık 9 milyon civarında seyrediyor. Piyasada yeni bir coin olmasına rağmen kısa sürede çok fazla ilgi gören DEGO, hafta sonu yatırımcısına yüzde 150 kazandırdı. Maksimum 33 dolar seviyelerini gören DEGO yeni haftaya 21 dolar seviyelerinde başladı.

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CHILIZ İKİ KATINA ÇIKTI

Bir ay önceki fiyatını iki katına çıkaran Chiliz, yeni haftaya kazançlarını silerek başladı ve fiyatı 0.67 dolar civarında oldu. Geçtiğimiz ay 0.34 dolar seviyelerinde seyreden Chiliz, hafta sonunda 0.72 seviyelerini gördü.

Chiliz nedir?

Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinen Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik bir para birimidir. Chiliz, spor ve eğlence kurumları ile izleyicinin etkileşim kurarak, onlardan kazanç sağlamalarına destek olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Dünyanın birçok spor kulübü ile anlaşmalar imzalayan Socios ve Chiliz ekibi, taraftarların Chiliz satın almasıyla birlikte takımların seçim ve kararlarında söz sahibi olmalarına fırsat sunuyor. Ülkemizde Galatasaray ve Başakşehir gibi takımlarla anlaşma yapan Chiliz, dünyada ise Barcelona ve Juventus gibi dev takımlarla anlaşma yaptı. Ayrıca Chiliz yatırımcıları, takımlarının özel etkinliklerine katılım fırsatı da yakalıyorlar.

HOLO (HOT), BITTORENT (BTT) VE DOGE YÜKSELDİ

Blockchain teknolojisinden daha hızlı performans gösterebilen dağıtılmış bir bilgi işlem ağı olan Holochain'in tokeni HOT dün akşam hızla yükselerek kazancını yüzde 60'a çıkardı.

Chiliz'in dün akşam ivme kaybetmesiyle birlikte Holo, Dogecoin ve Bittorent'te yükselişe geçti.

Bittorrent (BTT) kazancını yüzde 20'nin üstüne çıkardı.

Elon Musk'un sosyal medyadan sürekli desteklediği Dogecoin ise yüzde 15 seviyelerinde kazanç gördü.

ELON MUSK YİNE DOGECOIN’E DESTEK OLDU

Twitter’ı aktif olarak kullanan Elon Musk, takipçilerinden birisinin sorduğu soruya cevap verdi. Dogecoin desteğini sürekli paylaşan Musk, Twitter’da kendisine yöneltilen “Tesla, Bitcoin yatırımı yaparken Coinbase’i kullandığına dair bir rapor gördüm. Coinbase’in Dogecoin’i etkinleştirmesi gerektiğini düşünüyor musun? Böylece birçok kişi Dogecoin’e erişebilir” sorusuna “Evet” yanıtı verdi.

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