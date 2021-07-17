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Bank of America'dan Bitcoin vadeli işlemlerine onay

17.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Bank of America, bazı müşterilerinin Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdi.

Bank of America'dan Bitcoin vadeli işlemlerine onay

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin'e ABD'li dev banka Bank of America'dan onay çıktı. BofA, Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdiğini duyurdu.

Coindesk'in bazı kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, vadeli piyasada marjların yüksek olmasının da etkisiyle bazı müşterilerinin işlemlerine onay verdi.

BofA'nın onay konusunda tutucu bir yaklaşım sergilemesi de dikkatleri üzerine çekti. Onayın ardından sadece 1 ya da 2 müşterinin işlemlerinin gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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