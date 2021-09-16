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Beşiktaş Token için Kointra ile anlaştı! Beşiktaş 1903 Token çıkıyor!

16.09.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para dünyasında futbol rüzgarı esmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da Token çıkarıyor. Kara Kartal’ın 600 milyon liralık Beşiktaş Token satışı için kripto para borsası Kointra ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş Token için Kointra ile anlaştı! Beşiktaş 1903 Token çıkıyor!

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe, kripto para borsası Paribu ile anlaşarak kripto para piyasasına adım atmıştı. Futbol dünyası kripto paraya sıcak bakmaya devam ediyor. Dijital dünyaya bir adım da Beşiktaş'tan geldi. Kara Kartal’ın 600 milyon liralık Beşiktaş Token satışı için kripto para borsası Kointra ile anlaştığı öğrenildi.

SIRA BEŞİKTAŞ TOKEN'DE

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş ta ‘Token’ çıkarıyor. Borsa Gündem'de yer alan habere göre, Kointra ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı.

PİYASA DEĞERİ 600 MİLYON TL

Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token’ın toplam değeri 600 milyon TL olacak. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe’de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token’ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200.000.1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.

Öte yandan Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş 1903 Token'nin birçok avantajından faydalanacağı belirtildi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Kripto para Paribu
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