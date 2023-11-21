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Binance CEO'su Changpeng Zhao istifa mı ediyor? Kripto para piyasasında deprem! Rekor ceza sonrası suçlamaları kabul etti

21.11.2023 22:38 | Son Güncelleme:
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Binance CEO'su Changpeng Zhao bir anda kripto para piyasasının gündemine oturdu. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para akladığı iddiası konuşulurken, gelen yeni haber adeta deprem etkisi yarattı. İstenen ceza şok etkisi yaratırken, Zhao'nun suçlamaları kabul ederek istifa edeceği iddia edildi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao istifa mı ediyor? Kripto para piyasasında deprem! Rekor ceza sonrası suçlamaları kabul etti

Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun hakkındaki kara para aklama suçlamaları kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Zhao'nun ABD'de kara para aklamayla ilgili yasaları ihlal ettiğini itiraf edeceği ve anlaşmaya gideceği iddia edildi.

4.3 MİLYAR DOLARA ÖDEYECEK

Reuters'te yer alan habere göre; Changpeng Zhao'nun savcılıkla yaptığı anlaşma karşılığında 4,3 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

BİNANCE KURUCUSU VE CEO'SU ZHAO İÇİN 'İSTİFA EDECEK' İDDİASI

Anlaşmanın Zhao'nun Binance ile ilişkilerinin kesilmesini de içerdiği ifade ediliyor.

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Changpeng Zhao’nun Seattle'da federal mahkemeye çıkıp savunma yapması bekleniyor.

SEC DAVA AÇMIŞTI

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

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SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

Kripto para düzenlemesi yolda Kripto para düzenlemesi yolda

Dün akşam, Binance'in ABD'de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti.

Kripto Piyasaları


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Anahtar Kelimeler:
istifa Binance Changpeng Zhao
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