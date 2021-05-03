FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Binance’dan banka hesabına nasıl para aktarılır? İşte Binance’dan Binance TR’ye para aktarma…

Binance’dan banka hesabına nasıl para aktarılır? İşte Binance’dan Binance TR’ye para aktarma…

03.05.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından daha önce ininal ve Papara benzeri uygulamalar üzerinden kripto para borsalarına para yatıma işlemi kaldırıldı. Özellikle Binance’dan banka hesabına para aktarma işi biraz zor gibi görünse de aslında çok kolay…

Binance’dan banka hesabına nasıl para aktarılır? İşte Binance’dan Binance TR’ye para aktarma…

Binance’dan Binance TR’ye para aktararak, buradaki parayı da hesabınıza gönderebilirsiniz. Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi gören kripto para borsası Binance’dan banka hesabına para aktarmak için adım adım ve sabırlıca ilerlemeniz gerekli…

BİNANCE’DAN BANKA HESABINA NASIL PARA AKTARILIR?

Resmî Gazete’de kripto paralarla ilgili yayınlanan genelgeye göre; elektronik kuruluşlarla kripto para platformlarına para yatırmak yasaklandı.Bu yasak ininal, Papara ve benzeri uygulamalar üzerinden kripto para platformlarına para yatırmayı imkansız hâle getirdi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance hesabındaki kripto paraları banka hesabına aktarmak güç gibi görünse de bunun çok kolay bir yöntemi var. İlk başta telefonunuzda yüklü olan Binance uygulamasının dışında, Google Play Store ya da App Store üzerinden Binance TR’yi de yükleyin. Binance TR’ye giriş yapın.

Sonra Binance hesabınıza girin. Burada ilk başta kripto paranızı USDT’ye çevirin. ve oradan, ‘’Cüzdan’’ sekmesine basın. ‘’Çekme’’ ikonuna basın. Kripto bölümünden ‘’USDT Çek’’ deyin.

‘’USDT Çek’’ bölümünden sizden adres, ağ ve tutar istenecek. Tutarı ne kadar çekecekseniz yazın ya da tamamını çekmek için ‘’Maks’’ bölümüne tıklayın.

Binance’dan banka hesabına nasıl para aktarılır? İşte Binance’dan Binance TR’ye para aktarmai

Bu bölüm böyle açık kalsın, Binance TR’ye giriş yapın. Binance TR’de ‘’Yatırma’’ bölümüne tıklayın ve USDT’yi seçin. ‘’Ağ seçin’’ bölümünden ‘TRC20’yi seçin. Yatırma adresinin yanındaki artı işaretine basarak yatırma adresini kopyalayın.

Sonra burayı kapatıp Binance’ye giriş yapın. Kopyaladığınız yatırma adresini en üstteki adres bölümüne yapıştırın. Aşağıda ağ bölümünü TRC20 olarak seçin. ‘’Çekme’’ kısmına bastığınız an, sizden telefon ve mail onayı istenecek. Onayları tamamladıktan sonra paranız Binance TR’ye aktarılacak.

Sonra bir internet sayfası açın ve Binance TR’ye giriş yapın. Binance TR'den ‘Spot Cüzdanı'na gidin. USDT olarak gönderdiğiniz parayı TRY yani Türk lirasına çevirin. Sonrasında ise çevirdiğiniz Türk lirasını kendi hesabınızda görüntüleyeceksiniz. Türk lirasına çevirdiğiniz paranızı kendi banka hesabınıza gönderebilirsiniz…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Bitcoin yükselişe geçtiBitcoin yükselişe geçti
Bekçi zammı ne kadar oldu?Bekçi zammı ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
papara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı kira zammı belli oldu!

Mayıs ayı kira zammı belli oldu!

80 dönüm alanda kurdu! 14 ülkeye ihraç ediyor

80 dönüm alanda kurdu! 14 ülkeye ihraç ediyor

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.