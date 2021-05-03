Binance’dan banka hesabına nasıl para aktarılır? İşte Binance’dan Binance TR’ye para aktarma…

Sonra Binance hesabınıza girin. Burada ilk başta kripto paranızı USDT’ye çevirin. ve oradan, ‘’Cüzdan’’ sekmesine basın. ‘’Çekme’’ ikonuna basın. Kripto bölümünden ‘’USDT Çek’’ deyin.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance hesabındaki kripto paraları banka hesabına aktarmak güç gibi görünse de bunun çok kolay bir yöntemi var. İlk başta telefonunuzda yüklü olan Binance uygulamasının dışında, Google Play Store ya da App Store üzerinden Binance TR’yi de yükleyin. Binance TR’ye giriş yapın.

Resmî Gazete’de kripto paralarla ilgili yayınlanan genelgeye göre; elektronik kuruluşlarla kripto para platformlarına para yatırmak yasaklandı.Bu yasak ininal, Papara ve benzeri uygulamalar üzerinden kripto para platformlarına para yatırmayı imkansız hâle getirdi.

Binance’dan Binance TR’ye para aktararak, buradaki parayı da hesabınıza gönderebilirsiniz. Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi gören kripto para borsası Binance’dan banka hesabına para aktarmak için adım adım ve sabırlıca ilerlemeniz gerekli…

‘’USDT Çek’’ bölümünden sizden adres, ağ ve tutar istenecek. Tutarı ne kadar çekecekseniz yazın ya da tamamını çekmek için ‘’Maks’’ bölümüne tıklayın.

Bu bölüm böyle açık kalsın, Binance TR’ye giriş yapın. Binance TR’de ‘’Yatırma’’ bölümüne tıklayın ve USDT’yi seçin. ‘’Ağ seçin’’ bölümünden ‘TRC20’yi seçin. Yatırma adresinin yanındaki artı işaretine basarak yatırma adresini kopyalayın.

Sonra burayı kapatıp Binance’ye giriş yapın. Kopyaladığınız yatırma adresini en üstteki adres bölümüne yapıştırın. Aşağıda ağ bölümünü TRC20 olarak seçin. ‘’Çekme’’ kısmına bastığınız an, sizden telefon ve mail onayı istenecek. Onayları tamamladıktan sonra paranız Binance TR’ye aktarılacak.

Sonra bir internet sayfası açın ve Binance TR’ye giriş yapın. Binance TR'den ‘Spot Cüzdanı'na gidin. USDT olarak gönderdiğiniz parayı TRY yani Türk lirasına çevirin. Sonrasında ise çevirdiğiniz Türk lirasını kendi hesabınızda görüntüleyeceksiniz. Türk lirasına çevirdiğiniz paranızı kendi banka hesabınıza gönderebilirsiniz…



