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Binance'dan neden para çekilmiyor? Şirketten para çekimlerinin askıya alınmasına ilişkin açıklama

01.11.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bir saat içerisinde iki kez para çekimlerini askıya aldığını açıkladı. Uygulamada yaşanan sorunun ardından neden para çekilemediği merak ediliyor. Peki Binance'dan neden para çekilmiyor? İşte şirketten yapılan açıklama...

Binance'dan neden para çekilmiyor? Şirketten para çekimlerinin askıya alınmasına ilişkin açıklama

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'da yaşanan sorun sonrası para çekme işlemleri yapılamıyor. Binance, bir saat içerisinde iki kez para çekimlerini askıya aldığını açıkladı. Peki Binance'dan neden para çekilmiyor?

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası olarak bilinen Binance, büyük bir birikme sebebiyle para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

İlk olarak yaklaşık 14.40 civarında para çekimini geçici olarak durdurduğunu ifade eden borsa, yaklaşık 30 dakika sonra işlemlerin yeniden açıldığını söyledi.
Yaklaşık 40 dakika önce ise, ikinci defa para çekimini askıya aldığını duyuran şirket, ekiplerinin konu üzerinde çalıştığını ifade etti.

İşte Binance tarafından yapılan resmi açıklama:

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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